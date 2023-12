Was heute wichtig war

Bundestagswahl in Berlin muss teilweise wiederholt werden. Die Wahlen in der Hauptstadt liefen im September 2021 chaotisch ab. Nun ordnet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Wiederholung in 455 Wahlbezirken an. Die Neuwahlen werden sich aber wohl nicht auf die Machtverhältnisse im Bundestag auswirken. Zum Artikel (SZ Plus)