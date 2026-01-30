Kreml stimmt begrenzter Waffenruhe bis Sonntag zu. Russland hat eine begrenzte und befristete Waffenruhe in der Ukraine bekanntgegeben. Man komme damit der „persönlichen Bitte“ von US-Präsident Trump nach, um die am Sonntag geplanten Verhandlungen russischer und ukrainischer Unterhändler zu begünstigen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Zum Liveblog

Selenskij stellt Verhandlungen mit Moskau infrage. Trotz Trumps Ankündigung einer Feuerpause feuerte Russland in der Nacht zum Freitag 111 Drohnen und Raketen auf die Ukraine ab. Die USA drängen Berichten zufolge die Ukraine zu Gebietsabtretungen, das Weiße Haus dementiert. In der Ukraine wachsen die Zweifel am Sinn der Friedensgespräche. Zum Artikel

Überblick in Karten: Wo die Front verläuft – Tag 1437

Was heute wichtig war

Am Montag stehen bundesweit Busse und Bahnen still. Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag Zehntausende Beschäftigte im Nahverkehr zu einem 24-stündigen Streik auf. Der Ausstand findet in allen Bundesländern außer Niedersachsen statt und betrifft 150 Betriebe, darunter MVG München und BVG Berlin. Verdi fordert kürzere Schichten, längere Ruhezeiten und höhere Zuschläge. Zum Artikel

Die Arbeitslosenzahl steigt auf Zwölf-Jahres-Hoch. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar stark um 180 000 auf 3,085 Millionen Menschen gestiegen. So viele Jobsuchende gab es in einem Januar zuletzt 2014. Der Anstieg hat hauptsächlich jahreszeitliche Gründe.

Industriefirmen bauten vergangenes Jahr zudem 130 000 Stellen ab und planen dieses Jahr weitere 70 000 Stellenstreichungen. Zum Artikel

Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden. US-Präsident Donald Trump nominiert den Ex-Investmentbanker Kevin Warsh als nächsten Fed-Chef. Warsh war von 2006 bis 2011 im Fed-Direktorium und hat sich vom Insider zum Kritiker der Notenbank gewandelt. Trump erwartet von ihm niedrigere Zinsen, ob Warsh diesen Wünschen folgt, ist aber ungewiss. Zum Artikel

Inflation steigt auf 2,1 Prozent. Nach etwas Entspannung im Dezember verteuert sich das Leben in Deutschland zu Jahresbeginn wieder stärker. Das liegt an Lebensmitteln, Spritpreisen und Deutschlandticket, aber auch an der Gastronomie. Zum Artikel

500 Millionen Euro für den Kampf gegen Long. Covid Herzrasen, Schwindel, Blutdruckschwankungen: Hunderttausende Menschen in Deutschland leiden unter langfristigen Folgen von Virusinfektionen. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) will die Entwicklung von Diagnostik und Therapien massiv vorantreiben. Zum Artikel

Neue Wehrpflicht-Forderungen in der CDU. Die Junge Union fordert eine Wehrpflicht ab 2027, wenn sich bis dahin nicht genügend Freiwillige finden. Geht es nach der Frauen-Union, sollen auch Frauen künftig stärker einbezogen werden. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Syrien: Einigung zwischen Kurden und Regierung. Die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) und die syrische Übergangsregierung unter Ahmed al-Scharaa haben ein umfassendes Waffenstillstandsabkommen geschlossen. Das Abkommen legt einen Fahrplan zur vollständigen militärischen und administrativen Eingliederung der SDF in den syrischen Staat fest. Zum Artikel

Australian Open: Djokovic schlägt Sinner und steht im Finale gegen Alcaraz. Auch das zweite Halbfinale in Melbourne endet spektakulär: Novak Djokovic schlägt den Weltranglistenersten Jannik Sinner und kann nun seinen 25. Major-Titel gewinnen. Zum Artikel

