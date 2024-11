Was heute wichtig ist

Feuerpause zwischen Israel und Hisbollah in Kraft. In den Stunden zuvor gab es noch heftige Angriffe, zur vereinbarten Zeit um 4 Uhr Ortszeit wird es still. Bundesaußenministerin Baerbock bezeichnet die Waffenruhe als "Lichtblick für die ganze Region", Frankreichs Präsident Macron spricht von einer Chance für Libanon. Zum Liveblog über den Krieg in Nahost