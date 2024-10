Debatte über deutsche Waffenlieferungen an Israel. Seit März wurden laut Statistik kaum Rüstungsgüter an Israel geliefert. Die Union kritisiert die Bundesregierung deshalb immer wieder heftig. Diese erklärt, dass sie keinen Stopp beschlossen habe. Kanzler Scholz sagt nun in einer Regierungserklärung im Bundestag: "Es gibt Lieferungen und es wird auch in Zukunft immer weitere Lieferungen geben." Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in Nahost: Israel greift trotz US-Kritik Ziele in Libanon an - Bürgermeister der Stadt Nabatieh getötet

Kosten im Gesundheitssystem steigen rasant. Die Deutschen müssen 2025 deutlich mehr für das Gesundheitssystem bezahlen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) wird im kommenden Jahr auf einen Rekordwert von 2,5 Prozent steigen. Das ist ein Plus von 0,8 Prozentpunkten, der höchste Wert seit der Wiedervereinigung. Zum Artikel (SZ Plus)

Neue Anklage gegen Starkoch Alfons Schuhbeck. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 75-Jährigen unter anderem Insolvenzverschleppung und Subventionsbetrug bei Coronahilfen vor. Die Anklageschrift ist 124 Seiten lang. Schuhbeck war im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden und verbüßt diese seit August 2023. Zum Artikel

Scholz kündigt Industriegipfel an. Der Kanzler will Vertreter von Unternehmen und Gewerkschaften ins Kanzleramt einladen, um über die Lage der Industrie zu beraten. Die Einladung solle noch im Oktober erfolgen, teilt er mit. Scholz will damit die "Grundlage unseres Wohlstands erhalten" und nimmt auch die Europäische Union in die Pflicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij: Einladung in die Nato ist Bedingung für Kriegsende. Der ukrainische Präsident stellt im Parlament in Kiew seinen "Siegesplan" vor. Er hält es für möglich, dass der Krieg bei Umsetzung seines Plans spätestens im nächsten Jahr beendet werden könnte. Der neue Nato-Generalsekretär Rutte reagiert unterdessen zurückhaltend auf die Forderung nach einem baldigen Beitritt der Ukraine in das Militärbündnis. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Was außerdem noch wichtig war