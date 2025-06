Wadephul zum Antrittsbesuch in der Ukraine eingetroffen. Der Außenminister erreicht Kiew von Polen kommend mit dem Nachtzug. Die Reise findet in einer für die Ukraine extrem schwierigen Situation statt. Begleitet wird der CDU-Politiker von einer hochrangigen Delegation aus der deutschen Rüstungsindustrie. Zum Artikel (SZ Plus)

Grüne wollen Klimaschutz wieder ins Zentrum rücken. Als Impuls für die Klausur des Fraktionsvorstands an diesem Montag haben die beiden Vorsitzenden ein Strategiepapier verfasst. Damit wollen sie die eigene Partei nach vielen verlorenen Wahlen wieder in die Offensive bringen. Sie schlagen einen harten Kurs gegen den Gegner ein – aber auch gegen die frühere Führung. Zum Artikel (SZ Plus)

Lehrerin soll unter Drogeneinfluss unterrichtet haben. Der Berliner Bildungsskandal weitet sich aus: Eine Lehrerin soll auch nach dem Konsum von Drogen Unterricht gehalten haben – doch Schulaufsicht und Senatsverwaltung schauten offenbar jahrelang weg. Aussagen dieser Frau über eine angeblich zu große Nähe eines gemobbten homosexuellen Inklusionslehrers an einer Grundschule zogen zugleich eine Anzeige gegen den Mann nach sich. Zum Artikel

Trump: Käufer für US-Geschäft von Tiktok sind gefunden. Es handle sich um eine Gruppe „sehr reicher Leute“, die dem chinesischen Präsidenten Xi voraussichtlich genehm seien, sagt der US-Präsident. Er kündigt an, er werde die Namen der Beteiligten in etwa zwei Wochen bekanntgeben. Zum Liveblog zu den USA

Der Verbrenner erlebt in China wohl ein Comeback. Europa setzt aufs Elektroauto, aber in China haben Range-Extender-Systeme großen Erfolg: Das sind E-Autos, die auch einen kleinen Benzinmotor haben, der die Batterie bei Bedarf wieder auflädt. Die deutsche Autoindustrie fordert deswegen erneut, das geplante Verbrenner-Aus in der EU aufzuweichen. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern zieht in Klub-WM- Viertelfinale ein. Bei einem 4:2-Sieg gegen Flamengo wird Kane zum Doppeltorschützen. Im Viertelfinale am Samstag in Atlanta treffen die Bayern auf Paris St.-Germain. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in Nahost

Israel sieht militärische Ziele in Iran als erreicht an. Die Bewertung der Militäroperationen in Iran fällt bei den israelischen Streitkräften positiv aus, auch wenn sie sich offiziell kaum äußern. Fürs Erste – und vielleicht für ziemlich lange Zeit – dürften sie im sogenannten Zwölf-Tage-Krieg ihre wichtigsten Ziele erreicht haben. Allerdings planen sie womöglich noch mehr Angriffe. Zum Artikel (SZ Plus)

Todeszahlen aus Gaza wohl zu niedrig. Bisher waren alle Schätzungen von den Verlautbarungen des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen abhängig. Jetzt haben Wissenschaftler erstmals eigene Daten erhoben. Das Ergebnis: Die tatsächliche Zahl der Toten infolge des Kriegs ist wahrscheinlich viel höher. Zum Artikel