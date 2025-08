Was heute wichtig ist

Wadephul kritisiert Israel. In Jerusalem fordert der Bundesaußenminister Klarheit und das Bekenntnis, „keine Politik der Vertreibung und keine Politik der aktiven Annexion“ zu betreiben. Deutschland befinde sich in einer entscheidenden Phase, in der es sich positionieren müsse, betont er und verlangt zudem ausreichend Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost