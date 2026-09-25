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SZ am AbendNachrichten vom 25. September 2026

Lesezeit: 1 Min.

Der Golf VII von Volkswagen ist eines der vom Rückruf betroffenen Modelle.
Der Golf VII von Volkswagen ist eines der vom Rückruf betroffenen Modelle.
Julian Stratenschulte/dpa

Was heute wichtig war.

Von Leon Wenz

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Was heute wichtig war

Volkswagen muss Millionen Autos zurückrufen. Volkswagen lässt weltweit etwa drei Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten rufen. Betroffen sind unter anderem Modelle von VW, Audi und Seat, bei denen eine Schraube an der Lenkung rosten und brechen könnte. In Deutschland geht es um fast eine Million Autos. Zum Artikel

Weg für erneuten Tankrabatt ist frei. Der Bundesrat billigt ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz, das von Oktober bis Ende Dezember eine Entlastung um rund 17 Cent je Liter Benzin und Diesel vorsieht. Zum Artikel

  • Benzinpreise: Deckel drauf – so einfach geht das nicht

CDU und AfD stimmen gegen Stolpersteine in Heidenau. Der Antrag wurde fraktionsübergreifend von AfD und CDU gemeinsam eingebracht. Das Internationale Auschwitz Komitee bezeichnete den Beschluss als „schäbigen Versuch“, NS-Opfer erneut aus der sächsischen Stadt hinauszuwerfen, und kritisierte die Beteiligung der CDU scharf. Zum Artikel

Söder gegen Wüst im Olympia-Duell. Der Deutsche Olympische Sportbund entscheidet am Samstag über die deutsche Olympia-Bewerbung. Laut einer Vorab-Evaluierung liegt München knapp vorn, doch die Konkurrenz aus Nordrhein-Westfalen hat deutlich aufgeholt. Für die beiden als kanzlertauglich geltenden Ministerpräsidenten geht es dabei um mehr als nur Sport. Zum Artikel

USA, Ukraine und Russland sollen sich in den VAE treffen. Die USA haben der Ukraine und Russland ein trilaterales Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) vorgeschlagen. Kiew wartet nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenskij nun auf einen Terminvorschlag; aus Moskau hieß es, ein Treffen könne bald stattfinden. Zum Newsblog zum Ukraine-Krieg

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