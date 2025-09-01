Von der Leyens Flugzeug wird zum Ziel einer Störattacke. Die Maschine mit der EU-Kommissionspräsidentin an Bord muss in Bulgarien mit Hilfe bodengestützter Navigation und angeblich auch analogen Karten landen, weil das satellitenbasierte Navigationssystem GPS ausgefallen ist. Der Verdacht fällt auf Russland, der Kreml dementiert eine Beteiligung. Zum Artikel

Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen: Bahn geht gegen ehemalige Vorstände vor. Ein Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Verantwortung für das Zugunglück im Juni 2022 mit fünf Toten nicht nur bei Beschäftigten vor Ort, sondern auch bei zuständigen Vorstandsmitgliedern der damaligen Bahn-Tochter DB Netz liegt. Ursache des Unfalls waren schadhafte Betonschwellen, die nicht ausgetauscht wurden. Dafür sollen sich vor Gericht ab Oktober zwei Mitarbeiter verantworten. Außerdem werden Ersatzansprüche gegen ehemalige Vorstandsmitglieder geltend gemacht. Zum Artikel (SZ Plus)

Afghanistan: Taliban spricht von mehr als 800 Toten nach Erdbeben. Es gebe zudem mehr als 2800 Verletzte. Unter Trümmern seien noch zahlreiche Menschen gefangen. „In den am stärksten betroffenen Gebieten wurden ganze Dörfer zerstört“, berichtet eine Hilfsorganisation. Zum Artikel

EXKLUSIV Grüne legen eigenes Sicherheitskonzept gegen hybride Angriffe vor. Die Bundestagsfraktion will am Dienstag eine „Sicherheitsoffensive gegen hybride Bedrohungen“ beschließen und übt im Papier dazu, das der SZ vorliegt, harte Kritik am Kurs der Regierung. Aus Sicht der Opposition verliert Schwarz-Rot zu viel Zeit im Angesicht möglicher russischer Angriffe auf kritische Infrastruktur. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz kann Debatte über Steuererhöhungen nicht beenden. Kanzler Merz blockt alle Vorstöße zu Steuererhöhungen innerhalb der Regierung ab. Dennoch gibt es CDU-Vertreter, die sich mehr Flexibilität in der Steuerpolitik wünschen. Dennis Radtke, Chef des Arbeitnehmerflügels, hält eine Reform der Erbschaftssteuer für unabdingbar. Zum Artikel

Polens Präsident fordert Reparationen von Deutschland. Als neues polnisches Staatsoberhaupt befeuert Karol Nawrocki die nationalistische Stimmung im Land. Während der Gedenkfeier zum Angriff der deutschen Wehrmacht auf Polen fordert er eine finanzielle Wiedergutmachung der Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Bereits die vormalige PiS-Regierung hatte Reparationen in Höhe von 1,3 Billionen Euro verlangt. Zum Artikel (SZ Plus)

