Bundesregierung plant neue Regel für Tankstellen und gibt Ölreserven frei. Das sagt Wirtschaftsministerin Reiche. Preissenkungen sollen jederzeit möglich sein – Erhöhungen aber nur ein mal pro Tag. Die Ministerin betont, dass es in Deutschland keinen Versorgungsmangel mit Öl gebe. Zum Artikel

IEA will wegen Iran-Kriegs Rekordmenge Ölreserven freigeben. Die 32 Mitgliedsstaaten der Internationalen Energieagentur kündigen die Freigabe von 400 Millionen Barrel Öl an - so viel wie noch nie. Zum Liveblog zum Iran-Krieg

Nicht genehmigte Nebentätigkeit: Münchens OB Reiter tritt von Ämtern beim FC Bayern zurück. Das nicht genehmigte Engagement beim Fußball-Rekordmeister hatte sein Ergebnis in der ersten Runde der Oberbürgermeister-Wahl belastet. Die Einkünfte, die er aus den Funktionen bisher erhalten hatte, will er spenden. Zum Artikel

Tegut zieht sich aus Deutschland zurück. Edeka und Rewe sollen die meisten Filialen übernehmen, die Marke Tegut verschwindet. Deutschland sei ein „sehr anspruchsvoller, sehr preisgetriebener, kostenintensiver Markt", heißt es als Begründung von den Schweizer Eigentümern des Lebensmittel-Einzelhändlers mit Sitz in Fulda. Zum Artikel

Gewinneinbruch: Porsche-Chef kündigt weiteren Stellenabbau an. Für den Sportwagenhersteller war 2025 ein Jahr zum Vergessen. Trumps Zölle und die Rückbesinnung auf Verbrenner kosten viele Milliarden, der Gewinn schrumpft um 93 Prozent. Das neue Sparpaket dürfte für neuen Unmut bei den Arbeitnehmern sorgen. Zum Artikel

Klöckner spricht im ukrainischen Parlament. Die Bundestagspräsidentin versichert, dass die Ukraine trotz des Iran-Kriegs nicht aus dem Blick gerate. Zudem sagte sie: „Ihr Parlament steht exemplarisch für den demokratischen Widerstand Europas.“ Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen des Tages: