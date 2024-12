Einigung auf Sparplan für VW. Es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben, zunächst wird auch kein Werk geschlossen. Auch auf eine Jobgarantie bis 2030 können sich Unternehmen und Gewerkschaft einigen. Allerdings müssen die Beschäftigten finanzielle Einschnitte hinnehmen. Und bei VW wird es in den nächsten Jahren einen großen Stellenabbau geben. Das Unternehmen spricht von 35 000 Stellen bis 2030. Durch die Jobsicherung muss dieser Abbau auf andere Art erfolgen – etwa über Renteneintritte oder Abfindungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Das 49-Euro-Ticket wird zum 58-Euro-Ticket. Bundestag und Bundesrat haben ein Gesetz verabschiedet, das den Ländern erlaubt, bislang nicht genutzte Mittel in Höhe von 350 Millionen Euro in das nächste Jahr zu übertragen. Damit steht die Finanzierung für das Deutschlandticket im kommenden Jahr. Wie es nach 2025 weitergeht, ist offen. Zum Artikel

EXKLUSIV Ermittlungen gegen mutmaßliche Rechtsterroristen in Sachsen. Ein Justizbeamter, der in seiner Freizeit gegen Linke und queere Menschen hetzte. Und zwei Soldaten, die bei der Bundeswehr mit rechtsextremen Äußerungen aufgefallen waren. Die Gruppe machte sich angeblich bereit für einen bewaffneten Kampf samt ethnischer Säuberungen unter Migranten. Die Rede soll dabei auch von einem „Holocaust“ gewesen sein. Zum Artikel (SZ Plus)

EU und Schweiz schließen Kooperationsverhandlungen ab. Nach monatelangen Verhandlungen haben die Schweiz und die Europäische Union ihre Beziehungen neu geregelt. Bisherige Abkommen werden aktualisiert, neue kommen hinzu. So kann die Schweiz künftig leichter Strom aus EU-Ländern importieren und die EU im Gegenzug die Schweizer Stromspeicher beanspruchen. Die Einigung kann noch scheitern – sowohl im Schweizer Parlament als auch bei Volksabstimmungen. Zum Artikel

EXKLUSIV Weitere mutmaßliche Marsalek-Agentin gefasst. Eine in Wien lebende Bulgarin soll für den früheren Wirecard-Manager Geheimdienstler, Politiker und Journalisten observiert haben. Österreichische Behörden ermitteln inzwischen auch gegen Marsalek selbst offiziell wegen Spionageverdachts. Zum Artikel (SZ Plus)

Urteil im Prozess um K.o.-Tropfen. In Erfurt hat ein Mann über Jahre hinweg 16 Frauen betäubt und vergewaltigt. Seine Taten filmte er. Nun wurde er zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestagswahl: Musk löst mit AfD-Empfehlung Wirbel aus. Die Rechten sind begeistert, weil sich der US-Milliardär öffentlichkeitswirksam als ihr Fan outet. FDP-Chef Lindner will bei Musk für die Liberalen werben, aus anderen Parteien kommen Vorwürfe der Wahleinmischung. Zum Artikel

Russland attackiert das Zentrum von Kiew. Nach Angaben aus der ukrainischen Hauptstadt gibt es mehrere Verletzte und mindestens einen Toten. Im Zentrum wurde ein Bürogebäude beschädigt, auch sechs ausländische Botschaften sind wohl betroffen. Beschädigt wurde zudem eine Wärmetrasse. Hunderte Wohnhäuser und mehr als ein Dutzend medizinische Einrichtungen, Schulen und Kindergärten sollen von der Wärmeversorgung abgeschnitten sein. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

