Bericht: Bei Volkswagen könnten bis zu 100 000 Stellen wegfallen. Mittelfristig könnten die Standorte in Hannover, Zwickau und Emden sowie das Audi-Werk in Neckarsulm geschlossen werden. Bis zu 100 000 Jobs könnten konzernweit wegfallen. Im Raum stehen auch mögliche Werksschließungen in Deutschland nach 2030. Betriebsrat und IG Metall kündigen harten Widerstand gegen die Pläne an. Zum Artikel

Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg: Taleb A. zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Bei dem Anschlag im Dezember 2024 raste der Täter mit einem Auto in den Weihnachtsmarkt, tötete dabei sechs Menschen und verletzte über 300 weitere. Laut Anklage handelte er aus persönlichen Motiven und hatte die Tat lange geplant. Zum Artikel

Infrastruktur-Zukunftsgesetz: Deutschland wird Baustellen-Land. Der Bundestag beschließt ein Gesetz, das Hunderte Verkehrsvorhaben beschleunigen soll. Die Koalition sieht darin einen Durchbruch. Doch die Natur könnte auf der Strecke bleiben. Zum Artikel

Bundesanwaltschaft: Mutmaßliche Unterstützer rechter Terrorgruppe in U-Haft. Zwei deutsche Jugendliche wurden festgenommen, weil sie mutmaßlich einen Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Thüringen unterstützt haben sollen. Sie stehen im Verdacht, der rechtsextremen Terrorgruppe „Letzte Verteidigungswelle“ anzugehören. Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten unter anderem versuchten Mord vor. Zum Artikel

Supreme Court stützt Trumps Asylpolitik. Mit sechs von neun Richterstimmen erlaubt der Oberste Gerichtshof der USA dem US-Präsidenten, den humanitären Schutz für Haitianer und Syrer aufzuheben. Das Gericht entschied außerdem, dass der Anspruch auf Asylantrag nur auf US-Territorium gilt. Die liberalen Richterinnen sehen in Trumps Entscheidungen rassistische Diskriminierung. Zum Artikel

Lange Haftstrafen nach Tod einer deutschen Familie in Istanbul. Das Paar und seine zwei Kinder waren zum Urlaub in die Türkei gereist und dort durch Insektizide vergiftet worden. Der Hotelbetreiber wurde zu 13 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma, dessen Sohn und ein Mitarbeiter der Firma erhielten im Prozess Haftstrafen zwischen zwölf Jahren und zwei Monaten sowie 18 Jahren. Zum Artikel

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Fußball-WM 2026 DFB-Elf nach Ecuador-Spiel: Harakiri hier, Harakiri da. Der Bundestrainer will Gutes tun und Spieler von der Bank testen, doch das geht beim 1:2 gegen Ecuador gründlich schief. Im deutschen Team ist die Verunsicherung nun plötzlich wieder groß – weil grundlegende Probleme ans Licht kommen. Zum Artikel

Goretzka verläuft sich in den „Partybus“ von Ecuador. Der Mittelfeldspieler verliert kurz die Orientierung. Im Sechzehntelfinale trifft die DFB-Elf wahrscheinlich auf Paraguay. Bundestrainer Nagelsmann widerspricht Moderator Johannes B. Kerner. Zum Liveblog

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