Verfassungsschutz warnt vor immer jüngeren Extremisten. Erstmals hat die Behörde dem Phänomen junger Rechtsextremer in seinem Bericht ein eigenes Kapitel gewidmet. Jugendliche und junge Erwachsene würden demnach gezielt über soziale Medien und Sport-Angebote angeworben. Die Zahl der Rechtsextremisten steigt um mehr als 8000 auf fast 60 000 Menschen, sie verübten 1395 Gewalttaten im vergangenen Jahr. Zum Artikel

MEINUNG Innere Sicherheit: Gegen die Radikalisierung junger Menschen hilft vor allem Bildung

Eine Explosion erschüttert Monaco. Der mutmaßliche Anschlag auf einen ukrainischen Oligarchen und seine Familie beschäftigt das sonst stille Steuerparadies an der Côte d’Azur. Verletzt wurden drei Personen: die Eltern schwer, der 13-jährige Sohn leicht. Das Tatmotiv ist unklar. Fürst Albert spricht von einem „Schock“. Zum Artikel

Inflation sinkt im Juni überraschend. Die deutsche Teuerungsrate geht diesen Monat erneut zurück. Grund dafür sind die gesunkenen Ölpreise. Aber auch der Tankrabatt hatte Auswirkungen. EZB-Notenbanker halten die Inflationsgefahr dennoch für nicht gebannt. Zum Artikel

BSW bietet AfD Zusammenarbeit an. Ein Brief der BSW-Parteivorsitzenden an die AfD-Spitze skizziert einen gemeinsamen Kurs nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Darin schlägt das BSW auch öffentliche Debatten zwischen Wagenknecht und Weidel vor den Wahlen vor. Zum Artikel

Deutschland fordert EU-Kommission zum Kürzen auf. Der Vorschlag für das künftige Budget sei „unbezahlbar und unausgewogen“: Die Bundesregierung fordert Einsparungen von 400 Milliarden Euro. Zum Artikel

Russland will wegen Engpässen Treibstoff importieren. Moskau verhandelt nach Kreml-Angaben mit anderen Ländern über die Einfuhr. Welche Staaten als Lieferanten infrage kommen, teilt Putins Sprecher Peskow nicht mit. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen des Tages

Fußball-WM 2026

Schuldgefühle beim Bundestrainer? Nagelsmann doch nicht! Der Bundestrainer überrascht nach dem Scheitern mit einem seltsam kühlen Auftritt. Er möchte im Amt bleiben, doch die Frage ist: Hat das verzweifelte Fußball-Land jetzt Lust auf einen möglichen Bundestrainer Klopp? Zum Artikel

Aberkanntes Tor: War es wirklich ein Foul? Zum Unverständnis vieler Experten greift der VAR beim deutschen WM-Aus ein – und nimmt das vermeintliche Führungstor von Jonathan Tah wegen eines angeblichen Fouls von Waldemar Anton zurück. Deutsche Experten kritisieren die Entscheidung scharf.

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