US-Vizepräsident Vance irritiert in München. J. D. Vance kritisiert in seiner Rede die angeblich fehlende Meinungsfreiheit in Europa und mischt sich auch in den deutschen Wahlkampf ein. In einer Demokratie sei „kein Platz für Brandmauern“. Die eigentlich erwarteten Ankündigungen zur Zukunft der Ukraine und den europäischen Verteidigungsaufgaben bleiben aus. Zum Artikel

MEINUNG Vance und die AfD: Was für ein Affront (SZ Plus)

Pistorius greift Vance scharf an. Der Bundesverteidigungsminister tritt dem US-Vizepräsidenten in München entgegen: Vance' Vorwürfe gegen Europas Demokratien seien nicht akzeptabel. Vance hatte in seiner Rede die Meinungsfreiheit in Europa als bedroht bezeichnet, populistische Parteien dürften nicht ausgeschlossen werden. Zum Liveblog

Was heute wichtig war

Ermittler gehen bei Münchner Anschlag von islamistischem Motiv aus. Am Tag nach dem Anschlag wird mehr über den Täter bekannt: Farhad N. interessierte sich für Muskeln, Autos und Allah. Die Zahl der Opfer steigt auf 36, und am Tatort erklärt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Die Brutalität dieser Tat macht fassungslos.“ Zum Artikel (SZ Plus)

Russische Drohne beschädigt laut Selenskij Schutzhülle um AKW Tschernobyl. Ein Feuer sei gelöscht worden, die Strahlenbelastung sei nicht erhöht, teilt der ukrainische Präsident mit. Die Schäden seien aber bedeutend. Der Kreml dementiert, dass es einen russischen Angriff auf das AKW gab. Zum Liveblog

FC Bayern verlängert mit Jamal Musiala. Der deutsche Nationalspieler unterschreibt einen bis 2030 gültigen Vertrag. Für den FC Bayern ist es nach Manuel Neuer und Alphonso Davies die dritte Vertragsverlängerung nacheinander. Zum Artikel

MEINUNG FC Bayern: Musialas neuer Vertrag sendet viele Botschaften (SZ Plus)

„Germany’s Next Topmodel“ wird 20. Viel Diversität, nette Worte und ein „ganz großes Danke“: Heidi Klum versucht, mit ihrer Castingshow auch angesichts geänderter Erwartungen auf Sendung zu bleiben. Ein tatsächlich international erfolgreiches Topmodel bleibt „GNTM“ auch nach zwei Jahrzehnten schuldig. Doch ums Modeln geht es hier ohnehin den wenigsten - eher um Follower. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zur Bundestagswahl

Klimaprotest nur mäßig besucht. „Dieser Wahlkampf ist eine Shitshow“, ruft Aktivistin Luisa Neubauer, weder Scholz noch Merz hätten Antworten auf die größte aller Krisen zu bieten. Bundesweit hat „Fridays for Future“ wieder einmal zum Klimastreik aufgerufen. Doch anders als bei den Demos für die Brandmauer kommen keine Massen. Zum Artikel (SZ Plus)

Aktuelle Umfragen zur Bundestagswahl 2025. Am 23. Februar 2025 wählt Deutschland einen neuen Bundestag. In den Umfragen liegt die Union derzeit vorne, die Ampelparteien sind weit abgeschlagen. Die aktuellen Umfragen zur Wahl und den wichtigsten Problemen in Deutschland im Überblick mit Grafik. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen