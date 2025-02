Trump verhängt Zölle auf weltweite Stahl- und Aluminium-Importe. Die Zölle treffen die wichtigsten Verbündeten und Handelspartner am härtesten. Die meisten Stahl-Einfuhren stammten 2024 aus Kanada, Brasilien und der EU. Bei den Aluminium-Importen liegt Kanada mit großem Abstand auf Platz eins, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der US-Präsident plant weitere Zölle auf Autos, Medikamente und Computerchips. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij erwartet US-Delegation noch diese Woche. Vor der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende will der ukrainische Präsident Mitglieder aus Trumps Team empfangen. Auch an einem Treffen mit dem US-Präsidenten selbst arbeitet sein Team nach eigener Aussage mit Hochdruck. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Musk-Konsortium will Kontrolle über Open AI – Chef Altman lehnt ab. Knapp hundert Milliarden US-Dollar bietet der Milliardär für den Kauf der dazugehörigen Gesellschaft. Der Open-AI-Chef reagiert mit einem ironischen Gegenangebot. Zum Artikel

Alles zur Bundestagswahl

Habeck und Weidel im ZDF. Ein Duell kann man das Format kaum nennen: Erst spricht der Grünen-Kanzlerkandidat, dann die AfD-Kandidatin. Die Hauptthemen sind Migration und Wirtschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Anspannung beim TV-Duell der Kleinen. FDP, Linke, BSW und CSU treten bei „Hart aber fair“ gegeneinander an. Moderator Klamroth traut sich tatsächlich, nicht mit dem Thema Migration einzusteigen, sondern mit Arbeit, Sozialem und Wirtschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen