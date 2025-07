SZ am Abend

EU und USA wollen sich im Zollkonflikt bis Mittwoch einigen. Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht nach einem Telefonat mit Präsident Trump von einem guten Austausch. Dieser droht Unterstützern der sogenannten Brics-Staaten mit zusätzlichen Zöllen – sie hatten am Sonntag einseitige Zölle in der Handelspolitik kritisiert. Zum Liveblog zur US-Politik

Russlands Verkehrsminister nach Entlassung tot aufgefunden. Warum Roman Starowoit von Präsident Putin des Amtes enthoben wurde, ist nicht bekannt. Der Tod des früheren Gouverneurs von Kursk werde untersucht, teilen die Ermittler mit. Durch russische Luftangriffe werden zwei Menschen in der Südukraine getötet, Dutzende weitere werden verletzt. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Lage an der Front: Die Ukraine drängt die Angreifer an einigen Stellen zurück – der Überblick in Karten (SZ Plus)

Reisefreiheit in Europa nimmt ab. Immer mehr Länder auf dem Kontinent setzen auf Grenzkontrollen: Seit diesem Montag führt Polen solche an der Grenze zu Deutschland durch, Belgien wird wohl bald nachziehen – die EU reagiert machtlos. Ein Gipfeltreffen auf der Zugspitze soll weitere Verschärfungen der Asylpolitik bringen. Zum Artikel (SZ Plus)

Reportage von der deutsch-polnischen Grenze: Zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice ist das Verständnis für die Kontrollen groß (SZ Plus)

Immense Folgekosten wegen Masken-„Überbeschaffung“. Laut Bundesrechnungshof hat das Gesundheitsministerium bis zum vergangenen Jahr etwa 5,9 Milliarden Euro für 5,8 Milliarden Masken ausgegeben. Nur 1,7 Milliarden davon wurden im Inland verteilt. Die Kritik am damaligen Minister Spahn, der heute die Unionsfraktion im Bundestag leitet, hält an. Zum Artikel

Zwei Ersatzfrauen für Gwinn. Die schwere Innenbandverletzung der Kapitänin der Nationalmannschaft müssen vor allem Janina Minge und Carlotta Wamser auffangen – die eine als neue Anführerin des Teams, die andere als Ersatz-Außenverteidigerin. Zum Artikel (SZ Plus)

Musiala-Verletzung: Donnarumma sieht bei sich keine Schuld. Der Torhüter von Paris Saint-Germain drückt erneut sein Bedauern über den Wadenbeinbruch des Bayern-Spielers aus. Zusammen mit seinem Agenten versucht er, den Fall zu befrieden, und erklärt sein Verhalten nach dem verhängnisvollen Zweikampf. Zum Artikel

