Trump könnte flächendeckende Zölle verhängen. Der US-Präsident kündigt für diesen Mittwoch einen „Liberation Day“ an, an dem er Exporteure weltweit mit Gegenzöllen belasten könnte. Ein solcher Schritt könnte den Welthandel auf den Kopf stellen und einen weltweiten Handelskrieg auslösen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kandidatin der Demokraten sichert sich Platz am Supreme Court in Wisconsin. Obwohl Milliardär Musk versucht hatte, den Wahlkampf mit viel Geld zu beeinflussen, zieht die liberale Juristin Crawford in den Obersten Gerichtshof in ihrem Bundesstaat ein. „Wisconsin ist aufgestanden und hat lautstark gesagt, dass Gerechtigkeit keinen Preis hat. Unsere Gerichte sind nicht käuflich“, sagt sie. Zum Artikel

EU verhängt Millionen-Strafe gegen Autobauer - verbotene Absprachen. Weil sich Autokonzerne jahrelang illegal abgesprochen haben sollen, müssen sie nun rund 460 Millionen Euro Strafe zahlen. Die höchste Strafzahlung bekommt VW mit etwa 127 Millionen Euro, BMW muss 25 Millionen Euro zahlen. Bei den wettbewerbswidrigen Absprachen ging es unter anderem um die Zerlegung und das Recycling von alten Autos. Zum Artikel

Orbán empfängt Netanjahu trotz internationalen Haftbefehls. Für den israelischen Staatschef ist der Besuch von großer Symbolik. Denn der Internationale Strafgerichtshof hat gegen ihn einen Haftbefehl ausgestellt, ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Der ungarische Regierungschef empfängt Netanjahu trotzdem. Aus seiner Sicht ist der Haftbefehl politisch motiviert. Zum Artikel

Israels Armee soll Sanitäter im Gazastreifen gezielt angegriffen haben. Der Leiter des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in Gaza sagt, die palästinensischen Hilfsarbeiter seien „einer nach dem anderen“ getötet worden, als sie Verletzten helfen wollten. Die israelische Armee gibt an, das Feuer eröffnet zu haben, weil die Sanitäter sich auf ihre Truppen zubewegt hätten. Zum Artikel (SZ Plus)

dm-Chef Werner spricht sich für Wiedereinführung des Karenztags aus. Der Chef der Drogeriemarktkette ist gegen eine Lohnfortzahlung am ersten Tag einer Krankmeldung und erklärt: „Wenn ich sage, die Folgen deiner Entscheidungen musst du selbst nicht tragen, dann ist es nicht verwunderlich, dass die Krankenstände in Deutschland höher sind.“ Er kündigt außerdem den Einstieg seiner Drogeriekette in den Apothekenmarkt an. Zum Interview (SZ Plus)

Arminia Bielefeld schlägt Leverkusen und zieht ins DFB-Pokalfinale ein. Der Drittligist besiegt den Doublesieger des Vorjahres mit 2:1. Leverkusen geht zwar früh in Führung, noch in der ersten Hälfte aber drehen die Bielefelder das Ergebnis - und sichern sich die Sensation. Die Elf von Trainer Alonso enttäuscht komplett. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Krieg in der Ukraine: Selenskij hofft auf „Taurus“-Lieferung von Merz

Mord an Versicherungschef: US-Justizministerin will Todesstrafe für Luigi Mangione

Elektronische Einreisegenehmigung: Neue Reiseregeln für Großbritannien von diesem Mittwoch an