Wie geht es nach dem Zollurteil weiter? Nachdem der Oberste Gerichtshof die vom US-Präsidenten verhängten Zölle am Freitag gekippt hatte, kündigt Trump am Wochenende einen globalen Zollsatz von 15 Prozent an. Trump will das Urteil des Supreme Court also ganz offensichtlich nicht akzeptieren. Aber geht das? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

CDU beschließt Social-Media-Verbot für Kinder und lehnt Zuckersteuer ab. CDU-Chef Merz geht gestärkt aus dem Bundesparteitag in Stuttgart hervor. Er wird mit 91,2 Prozent der Delegiertenstimmen als Vorsitzender wiedergewählt. Beschlossen sind neben einem Social-Media-Verbot für Kinder bis 14 Jahre auch eine Erhöhung des Grundbetrags des Elterngeldes. Abgelehnt ist ein Antrag aus der schleswig-holsteinischen CDU, eine Steuer auf Getränke mit hohem Zuckeranteil einzuführen. Zum Artikel

Dobrindt will Asylbewerber schneller in Arbeit bringen. Asylbewerber sollen in Zukunft nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland arbeiten dürfen, auch wenn ihr Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Der Koalitionspartner der Union, die SPD, begrüßte die Ankündigung des Ministers. Zum Artikel

Berlinale geht versöhnlich zu Ende. Mit einer hochpolitischen Abschlussgala kommt eine stürmische Berlinale zu einem versöhnlichen Abschluss. Der deutsche Regisseur İlker Çataks bekommt für seinen Film „Gelbe Briefe“ den Goldenen Bären. Sandra Hüller wird mit ihren zweiten Bären für die beste Schauspielleistung für ihre Hauptrolle in dem Schwarz-Weiß-Film „Rose“ ausgezeichnet. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Olympische Winterspiele

Das Team der USA feiert nach dem Tor in der Overtime. (Foto: Mike Segar/Reuters)

USA gewinnen Eishockey-Finale gegen Kanada. In der Overtime treffen die USA zum Olympiasieg gegen Kanada und entscheiden das politisch aufgeladene Duell mit 2:1 für sich. Jack Hughes schießt das entscheidende Tor. Für das US-Team ist es die erste Goldmedaille seit 1980. Zum Artikel

Die Spiele, die nie versuchten, größer zu sein, als sie es sind. Schon richtig: Der olympische Geist musste aufpassen, dass er sich zwischen den vielen Tälern nicht verläuft. Die Stimmung war nicht überall gut. Doch im Vergleich zu den Kunstprodukten von Sotschi, Pyeongchang und Peking hat Italien sehr viel richtig gemacht. Zum Artikel