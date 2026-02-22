Was an diesem Wochenende wichtig war
Wie geht es nach dem Zollurteil weiter? Nachdem der Oberste Gerichtshof die vom US-Präsidenten verhängten Zölle am Freitag gekippt hatte, kündigt Trump am Wochenende einen globalen Zollsatz von 15 Prozent an. Trump will das Urteil des Supreme Court also ganz offensichtlich nicht akzeptieren. Aber geht das? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zum Artikel
- Zwischen Vorsicht und Vergeltung: Wie Brüssel, Berlin und Paris auf Trumps Ankündigung reagieren
- Meinung: Es gibt noch Richter in Washington – aber Trump ist es egal
CDU beschließt Social-Media-Verbot für Kinder und lehnt Zuckersteuer ab. CDU-Chef Merz geht gestärkt aus dem Bundesparteitag in Stuttgart hervor. Er wird mit 91,2 Prozent der Delegiertenstimmen als Vorsitzender wiedergewählt. Beschlossen sind neben einem Social-Media-Verbot für Kinder bis 14 Jahre auch eine Erhöhung des Grundbetrags des Elterngeldes. Abgelehnt ist ein Antrag aus der schleswig-holsteinischen CDU, eine Steuer auf Getränke mit hohem Zuckeranteil einzuführen. Zum Artikel
- CSU-Chef auf dem CDU-Parteitag: Söder fordert deutlicher als Merz einen Führungsanspruch der Union in der Bundesregierung ein
- Meinung: Merz merkelt: Der Kanzler und seine CDU verschieben Mut und Gestaltung auf ein andermal
Dobrindt will Asylbewerber schneller in Arbeit bringen. Asylbewerber sollen in Zukunft nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland arbeiten dürfen, auch wenn ihr Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Der Koalitionspartner der Union, die SPD, begrüßte die Ankündigung des Ministers. Zum Artikel
Berlinale geht versöhnlich zu Ende. Mit einer hochpolitischen Abschlussgala kommt eine stürmische Berlinale zu einem versöhnlichen Abschluss. Der deutsche Regisseur İlker Çataks bekommt für seinen Film „Gelbe Briefe“ den Goldenen Bären. Sandra Hüller wird mit ihren zweiten Bären für die beste Schauspielleistung für ihre Hauptrolle in dem Schwarz-Weiß-Film „Rose“ ausgezeichnet. Zum Artikel
- Interview mit İlker Çatak: Die Mechanismen von Erdoğans Machtapparat und die Frage, warum „Gelbe Briefe“ auch in Trumps Amerika spielen könnte
Weitere wichtige Themen
- USA: Secret Service erschießt bewaffneten Eindringling an Trumps Anwesen in Florida
- Ukraine: Öl-Streit: Ukraine wirft Ungarn und Slowakei Erpressung vor
- Staatsoberhaupt: CDU und SPD planen gemeinsamen Vorschlag für Bundespräsidentenamt
Olympische Winterspiele
USA gewinnen Eishockey-Finale gegen Kanada. In der Overtime treffen die USA zum Olympiasieg gegen Kanada und entscheiden das politisch aufgeladene Duell mit 2:1 für sich. Jack Hughes schießt das entscheidende Tor. Für das US-Team ist es die erste Goldmedaille seit 1980. Zum Artikel
- Eishockeyfinale Kanada – USA: „Einer der größten Momente in der Sportgeschichte“
- Letztes Rennen von Johannes Lochner: Gold und Silber für deutsche Viererbobs
Die Spiele, die nie versuchten, größer zu sein, als sie es sind. Schon richtig: Der olympische Geist musste aufpassen, dass er sich zwischen den vielen Tälern nicht verläuft. Die Stimmung war nicht überall gut. Doch im Vergleich zu den Kunstprodukten von Sotschi, Pyeongchang und Peking hat Italien sehr viel richtig gemacht. Zum Artikel
- Debatte um die Zukunft Olympias: Der Klimawandel und sinkende Einnahmen zwingen das IOC zu Reformen bei Winterspielen