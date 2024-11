Trump fantasiert über Käfigkämpfe mit Migranten. In den USA steht ein wegweisender Wahltag bevor: Dort werden das Repräsentantenhaus, ein Drittel des Senats sowie ein Präsident oder eine Präsidentin neu bestimmt. Die letzten Stunden davor verbringen die beiden Kandidaten mit einer Reihe von Auftritten, die meisten davon im wichtigen Swing State Pennsylvania. Trump hetzt auf der Bühne gegen Einwanderer, Harris macht Halt in einem puerto-ricanischen Restaurant. Zum Liveblog

Wahlnacht im Fernsehen und Stream: Hier können Sie die US-Wahl live verfolgen

Ermittlung des Ergebnisses könnte lange dauern. Joe Biden wurde 2020 erst nach vier Tagen zum Wahlsieger erklärt. Diesmal könnte es noch mehr Zeit brauchen, bis die Siegerin oder der Sieger feststeht. Ein Überblick über den Ablauf der Wahl, die Wahlnacht und die Tage danach. Zum Artikel (SZ Plus)

Aktuelles Lexikon: Too close to call

Die Szenarien für den Fall, dass Trump verliert. Sollte Harris die Präsidentschaftswahl für sich entscheiden, dürfte ihr Kontrahent Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um doch noch Präsident zu werden. Wie er das Ergebnis zu seinen Gunsten drehen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Soziale Medien: Auf Facebook und Truth Social erscheint der Wahlkampf weniger knapp als in den großen Umfragen (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Nato-Chef fordert höhere Rüstungsausgaben. Trotz der jüngsten Erhöhungen im Verteidigungshaushalt hält Generalsekretär Rutte das deutsche Budget immer noch für zu niedrig. Bei ihrem Besuch in Kiew dankt der ukrainische Präsident Selenskij Außenministerin Baerbock für die Hilfe der Bundesregierung für sein Land. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

USA dringen auf mehr humanitäre Hilfe für Gaza. Bei einem Gespräch mit dem israelischen Verteidigungsminister Gallant fordert Außenminister Blinken nach eigenen Angaben, den Zivilisten im Gazastreifen mehr Nahrungsmittel und Medikamente zur Verfügung zu stellen. Die Hisbollah-Miliz feuert Dutzende Raketen aus Libanon auf den Norden Israels. Zum Liveblog zum Krieg im Nahen Osten

Südkorea: Nordkorea feuert ballistische Raketen ab. Kurz vor den US-Wahlen hat das kommunistische Regime erneut einen Test machen lassen, offenbar mit Kurzstreckenraketen – das berichtet der Generalstab des Nachbarlands. Erst vor wenigen Tagen hatte das Militär eine Interkontinentalrakete ausprobiert. Zum Artikel

Klingbeil versucht, die Lage zu beruhigen. Bundeskanzler Scholz will am Mittwoch einen Rettungsversuch für seine Koalition wagen. Dabei kommt es auch auf den SPD-Vorsitzenden an. Der sieht, wie er sagt, Einigungsmöglichkeiten mit der FDP. Zum Artikel

Leverkusen tritt gegen den Ex-Klub seines Trainers an. An diesem Dienstag fährt Xavi Alonso mit seinem Team nach Liverpool, wo er einst das Mittelfeld beackerte und die Champions League gewann. Es ist sein erster Besuch bei den Reds seit 15 Jaaren, und man hört heraus: Sein ehemaliger Verein liegt ihm besonders am Herzen.Zum Artikel

Weitere wichtige Themen