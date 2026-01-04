USA nehmen Maduro fest und fliegen ihn aus In einer von Präsident Trump angeordneten Kommandoaktion hat das US-Militär in Venezuelas Hauptstadt Caracas den autokratisch regierenden Staatschef und dessen Frau festgenommen. Beide sollen am Montag einem Haftrichter in New York vorgeführt werden. Die Militärintervention ruft weltweit Bestürzung hervor. Zum Artikel (SZ Plus)

Was über die Operation „Absolute Entschlossenheit“ bekannt ist. US-Präsident Trump hat am Bildschirm verfolgt, wie Spezialeinheiten in Venezuela Türen aufbrechen und den venezolanischen Präsidenten Maduro gefangen nehmen. Die US-Soldaten hatten den Einsatz an einem Modell von dessen Unterkunft geübt. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Schock nach dem Angriff sitzt tief. Einen größeren Angriff als den der USA hat Venezuela noch nie erlebt. Die krisenerprobte Bevölkerung muss jetzt in noch größerem Chaos weitermachen. Auf den Straßen von Caracas herrscht Friedhofsruhe, mit Ausnahme der Schlangen vor den Supermärkten. Zum Artikel (SZ Plus)

Öl, Macht, Geopolitik: Das steckt wirklich hinter dem Angriff der USA. US-Präsident Trump sagt ganz offen, dass es ihm in Venezuela um lukrative Geschäfte geht. Aber es bleiben Fragen zum Zustand der dortigen Ölindustrie. Eine Analyse mit Satellitenbildern und Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Regierender Bürgermeister zum Stromausfall in Berlin: Täter „offenkundig Linksextremisten“ Für den Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Südwesten der Hauptstadt übernimmt die linksextremistische „Vulkangruppe“ die Verantwortung. Das entsprechende Bekennerschreiben gilt als authentisch. Noch immer sind tausende Haushalte ohne Strom. Zum Artikel

Brandkatastrophe in Crans-Montana: Weitere Tote identifiziert – darunter eine 14-Jährige. Die Bar des noblen Skiorts im Wallis war besonders bei jungem Publikum beliebt, zahlreiche Opfer sind noch minderjährig. Schweizer Experten haben inzwischen 24 der 40 Todesopfer identifiziert, die bislang jüngste Tote ist eine Schweizerin. Unter den Verletzten sind mehr als 70 Schweizer sowie mehrere Franzosen, Italiener und Serben. Zum Artikel

Justizministerin Hubig will 2026 Mieterrechte deutlich verbessern. Der neue Entwurf soll Indexmieten auf 3,5 Prozent jährlich deckeln, Kurzzeitverträge begrenzen und Regeln für möblierte Wohnungen verschärfen, sagt die SPD-Politikerin der SZ im Interview. Zum Artikel (SZ Plus)

Vierschanzentournee: Japaner Nikaido feiert seinen ersten Einzel-Weltcupsieg. Selbst der Tournee-Dominator kann nervös werden: Domen Prevc muss beim Springen in Innsbruck dem Japaner Ren Nikaido den Tagessieg knapp überlassen. Doch den Vorsprung in der Gesamtwertung baut er weiter aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Lisa Müller über ihre Pferdezucht und ihre Rolle als Spielerfrau. Die Dressurreiterin erklärt, wie es ist, mit der Ikone Isabell Werth zu trainieren, warum sie nicht mit ihrem Mann nach Kanada gegangen ist – und warum es sie nervt, wenn ständig über den Zustand ihrer Ehe spekuliert wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war