Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

USA greifen erneut Boot mit angeblichen Drogendealern aus Venezuela an – drei Tote. Präsident Trump spricht von „Terroristen“, der Angriff sei in internationalen Gewässern erfolgt. Der Senat billigt den Einzug von dessen Vertrauten Miran in den Gouverneursrat der Notenbank, die von ihm betriebene Entlassung von Fed-Gouverneurin Cook hingegen wird von einem Gericht gestoppt. Zum Liveblog

Trump kommt nach Großbritannien. Für den zweiten Staatsbesuch des US-Präsidenten an diesem Dienstag und Mittwoch bietet das Vereinigte Königreich allerlei royalen Prunk und Pomp auf. Das Programm umfasst eine Kutschenfahrt mit König Charles und ein Staatsbankett. Zudem gibt es Gespräche mit Premierminister Starmer, der auf bilaterale Abkommen zu Atomkraft und KI hofft. Zum Artikel (SZ Plus)

Sondergipfel in Katar fordert Waffenembargo gegen Israel. Nach dem Militärschlag Israels in Doha zeigen sich 60 arabische und muslimische Länder solidarisch mit dem Golfstaat. Die israelische Armee verstärkt ihre Angriffe auf Gaza-Stadt, von einem Auftakt der Bodenoffensive ist die Rede. Zum Liveblog

Dirigent Lahav Shani in Bundestag eingeladen. Nachdem in Belgien ein Auftritt der Münchner Philharmoniker unter Leitung des israelischen Dirigenten abgesagt worden ist, will sich der Kulturausschuss des Parlaments mit dem Thema beschäftigen. Zum Artikel

Merz eröffnet Münchner Synagoge. Das Gotteshaus an der Reichenbachstraße überstand die Reichspogromnacht 1938, verfiel dann später aber. Am Montagabend ist es wiedereröffnet worden – mit einem großen Festakt, mahnenden Worten und unter großem Sicherheitsaufgebot. Beim Kanzler fließen Tränen der Rührung. Zum Artikel (SZ Plus)

Studie: Wetterextreme belasten Europas Volkswirtschaften enorm. Etwa ein Viertel der EU-Regionen war im Sommer von Ereignissen wie Hitzewellen oder Überflutungen betroffen, wie aus einer Untersuchung der Uni Mannheim und der Europäischen Zentralbank hervorgeht. Das führt dazu, dass die Bruttowertschöpfung in diesen Regionen 2025 um etwa 43 Milliarden Euro sinkt. Zum Artikel

Terzic zum Start der Champions League: „Wir müssen uns nicht verstecken“. Der ehemalige BVB-Trainer sieht deutsche Teams trotz der finanziellen Nachteile gegenüber englischen Klubs als konkurrenzfähig an. Zum Auftakt an diesem Dienstag trifft sein früherer Verein auf Juventus Turin. Bayern München, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt spielen am Mittwoch und Donnerstag. Zum Interview (SZ Plus)

