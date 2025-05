USA und Ukraine schließen Rohstoffdeal ab. Die Verhandlungen drohten in einem großen Eklat zu scheitern. Nun haben sich Washington und Kiew doch noch auf ein Abkommen einigen können. Beide Länder haben einen sogenannten Investitionsfonds für Wiederaufbau beschlossen. Die USA sollen dabei bevorzugten Zugang zu Öl, Gas und Seltenen Erden der Ukraine bekommen. Die Vereinbarung soll auch ein Signal an Russland sein. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Medien: Trumps Sicherheitsberater Waltz verlässt seinen Posten. Der Nationale Sicherheitsberater hatte mit der Chat-Affäre massive Kritik auf sich gezogen. Er hatte einen Journalisten zu einer Signal-Gruppe hinzugefügt, in der Angriffspläne gegen Jemen erörtert wurden. Neben Waltz gibt auch sein Stellvertreter seinen Posten ab. Zum Liveblog zur US-Politik

EXKLUSIV Steuergewerkschaft fordert Kassenbon-Lotterie gegen Steuerhinterziehung. Der Präsident der Deutschen Steuergewerkschaft schlägt in der Debatte über die Bonpflicht vor, neue Wege zu gehen. Wie es in anderen Ländern bereits praktiziert werde, solle auch Deutschland eine Lotterie mit Kassenbons einführen. Andere Länder hätten gute Erfahrungen damit gemacht. Dem deutschen Fiskus entgehen laut Bundesrechnungshof zwischen zehn und 70 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehungen an der Ladenkasse. Zum Artikel (SZ Plus)

Netanjahu relativiert Priorität von Geiselbefreiung. Angehörige der Geiseln vom 7. Oktober reagieren aufgebracht auf Berichte, wonach Israels Regierungschef einen Sieg über die Hamas als wichtigeres Ziel als die Geiselbefreiung bezeichnet. Zum Liveblog zum Nahostkonflikt

Studie: Spitzengehälter viel stärker als Normalverdienste gestiegen. Die Gehälter der Spitzenmanager in den umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands haben in den vergangenen fünf Jahren deutlich zugelegt. Sie stiegen nach Berechnungen der kapitalismuskritischen Nichtregierungsorganisation Oxfam 30-mal so stark wie die Reallöhne aller Angestellten. Zum Artikel

Lauterbach bestätigt Sicherheitslücke bei E-Patientenakte. Diese Woche ist die neue elektronische Patientenakte bundesweit gestartet. Doch Hacker zeigen ein weiteres Mal Sicherheitsprobleme auf. Die Betreiber sollen am Mittwochnachmittag mit einer sofortigen Notfallmaßnahme auf den Hinweis reagiert haben, die Sicherheitslücke damit vorerst geschlossen sein. Zum Artikel

Scholz will Beatles, Bach und „Respect“ zum Zapfenstreich. Der noch amtierende Kanzler hat sich für den Abschied drei Musikstücke gewünscht, zwei davon sind Pop-Songs: „Respect“ von Otis Redding, ein Soul-Titel aus dem Jahr 1965 und „In My Life“ von den Beatles. Dazu einen Auszug aus dem Zweiten Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach. Die Zeremonie soll am Montagabend stattfinden. Zum Artikel (SZ Plus)

