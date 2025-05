Liveblog zur US-Politik: Trump nutze bei Eklat mit Südafrikas Präsident Foto aus dem Kongo

EXKLUSIV Grüne werfen Klingbeil Wortbruch und Haushaltstrickserei vor. Die Grünen hatten der Einrichtung eines kreditfinanzierten Sonderbudgets zur Modernisierung der Infrastruktur und zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen im Umfang von 500 Milliarden Euro zugestimmt. Zur Bedingung dafür machten sie, dass die schwarz-rote Koalition das Geld auch tatsächlich zusätzlich zum regulären Bundeshaushalt in den Standort Deutschland investiere. Nun argwöhnt Parteichef Banaszak, dass Kanzler und Finanzminister Gelder zweckentfremden wollen. Zum Artikel

Region Kursk: Putin kündigt Pufferzone „entlang der Grenze“ zur Ukraine an. Diese Zone soll russische Gebiete vor ukrainischen Gegenangriffen schützen. Kiew sieht darin einen Beweis mehr, dass Russland nicht an einem Frieden interessiert sei. Der ukrainische Ministeriumssprecher Tychyj sagt, dass Putin die Pufferzone auf eigenem Gebiet errichten könne. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

FBI: Attentat gegen Mitarbeiter der israelischen Botschaft war „Terrorakt“. Das hebt dieses Attentat auf eine politische Ebene, und das während der Debatten über zunehmenden Antisemitismus in den USA sowie der Kritik an Israels Militäreinsatz im Gazastreifen. Einer der in Washington getöteten Botschaftsmitarbeiter war Deutsch-Israeli. In der kommenden Woche wollte er seiner Partnerin, die ebenfalls starb, einen Heiratsantrag machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Attentat in Washington: Was über die Opfer bekannt ist

Augenzeugen: Erste Hilfsgüter erreichen Menschen in Gaza. Nach einer fast dreimonatigen Blockade haben erste Hilfslieferungen die notleidende Bevölkerung in dem Palästinensergebiet erreicht. 87 Lastwagen mit Mehl, Nahrungsmitteln und medizinischem Bedarf sollen in der Nacht zum Donnerstag in das Innere des Küstengebiets gefahren sein. Israels Regierungschef Netanjahu will eine „hamasfreie Zone“ zur Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen einrichten. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EU vermutet Spionageangriff Irans auf Grünen-Abgeordnete Neumann. Die deutsche Politikerin setzt sich im Europaparlament gegen Unterdrückung und Gewalt in Iran ein. Jetzt wurde sie Opfer einer Cyberattacke. Nach einer Auswertung des Angriffs hat die EU Teheran im Verdacht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen