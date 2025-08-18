Selenskij zu Gipfel in den USA eingetroffen. Der ukrainische Präsident berät sich heute mit US-Präsident Trump und europäischen Spitzenpolitikern im Weißen Haus. Für ein mögliches Friedensabkommen nimmt Trump vorab einen Nato-Beitritt und die Rückgabe der Krim vom Tisch. Russland will auf eigenen Sicherheitszusagen beharren. Zum Liveblog

Israelische NGO wirft Israel Völkermord vor und prangert deutsche Mitverantwortung an. Die Direktorin der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem, Yuli Novak, erhebt scharfe Vorwürfe gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen. Es sei entscheidend, jetzt zu handeln, statt auf eine juristische Feststellung zu warten. Deutschland und andere europäische Staaten unterstützten Israel, kritisiert sie. Zum Interview (SZ Plus)

Bolivien steuert auf Stichwahl um Präsidentenamt zu. Bolivien steht vor einem politischen Richtungswechsel: Bei einer Stichwahl im Oktober entscheidet sich, wer von den zwei aussichtsreichsten Oppositionskandidaten neuer Präsident wird. Nach 20 Jahren unter einer sozialistischen Regierungspartei stehen dem Land womöglich unruhige Zeiten bevor. Zum Artikel (SZ Plus)

Für Journalisten in China wird selbst Wirtschaftsberichterstattung schwierig. Ein Report des Foreign Correspondents Club of China zeigt: Die Reste der Pressefreiheit werden immer mehr beschnitten. Während es früher einige rote Linien für die Berichterstattung gab, gibt es heute praktisch nur noch rote Linien. Besonders die Berichterstattung über wirtschaftliche Themen wie Jugendarbeitslosigkeit, Deflation und Handelskonflikte ist problematisch geworden. Früher routinemäßige Recherchen werden nun oft behindert. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Pokal: Köln rettet sich in der Nachspielzeit in die nächste Runde. Wie zuvor schon der Hamburger SV müssen die Kölner in der ersten Runde lange zittern. Erst in der sechsten und der achten Minute der Nachspielzeit gelingen der Ausgleich und das Siegtor gegen Drittligist Regensburg. Zum Artikel

Deutsche Hockeyfrauen verlieren EM-Finale knapp. Nach dem Titelgewinn der Männer verpassen die Frauen das Double: Gegen die Niederlande unterliegen sie 1:2 – es ist die Fortsetzung einer schier ewigen Serie: Vor 18 Jahren wurden die deutschen Frauen zum bislang letzten Mal Europameisterinnen und verloren seitdem fünf Finals gegen die Niederlande. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen