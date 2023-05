SZ am Morgen

Spätestens seit seiner Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses weiß Kevin McCarthy, dass es in der Politik manchmal mehr Kompromisse braucht, als man mit seiner Würde vereinbaren kann.

Was wichtig ist und wird.

Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

USA: Immer noch keine Einigung im Streit um die Schuldenobergrenze. Der Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy besucht Präsident Biden, um weiter über die Schuldengrenze der USA zu verhandeln. Einigen können sie sich nicht - dabei wäre eine Lösung wohl nicht schwer zu finden. In wichtigen Punkten sind sich Demokraten und Republikaner einig. Beide wollen aber den Anschein bewahren, bis zuletzt das Beste für sich herausholen. Bis zum 1. Juni haben sie noch Zeit, danach, sagt die Finanzministerin, ist das Land pleite. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Autorin Carroll geht erneut gegen Trump vor. Vor knapp zwei Wochen wurde Donald Trump zu einer Entschädigungszahlung in Millionenhöhe an die US-Autorin E. Jean Carroll verurteilt. Nun geht Carroll erneut gerichtlich gegen den ehemaligen US-Präsidenten vor. Grund dafür seien Beleidigungen, die Trump am Tag nach dem Urteil bei einem Live-Event des Nachrichtensenders CNN getätigt hatte.Zum Artikel

China revanchiert sich im Chip-Konflikt mit den USA. Mit "erheblichen Sicherheitsrisiken" begründete die chinesische Behörde für Cybersicherheit ihre Warnung vor den Produkten des US-Chipherstellers Micron. Von einer Gefahr für die nationale Sicherheit ist die Rede in Peking. Es ist eine ähnliche Sprache, wie sie US-Behörden verwenden, wenn sie vor chinesischer Technologie warnen - etwa von Tiktok und Huawei. Zum Artikel (SZ Plus)

Zschäpe räumt Mitschuld an NSU-Mordserie deutlicher als je zuvor ein. "Ich hätte verhindern können, dass aus dem ersten Mord eine Serie wird": In einer Befragung durch den bayerischen NSU-Untersuchungsausschuss äußert sich die verurteilte Rechtsterroristin Zschäpe seit Prozessende erstmals ausführlich selbst zu den Verbrechen. Eine aktive Mitwirkung an den Morden streitet sie weiter ab. Zum Artikel

Drei weitere Festnahmen wegen Umsturzplänen im "Reichsbürger"-Milieu. Das BKA wirft zwei Männern und einer Frau die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Sie sollen Teil der Verschwörung um den verhafteten Ideologen Heinrich XIII. Prinz Reuß sein. Die Zugriffe erfolgten in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Die Verdächtigen sollen nun einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Der entscheidet, ob die Haftbefehle gegen sie in Vollzug gesetzt werden. Zum Artikel

TV-Kritik: Bei "Hart aber fair" streiten sich Göring-Eckardt und Dürr. Wie viel Förderung soll es beim Kauf einer klimafreundlichen Heizung geben, und soll sie sozial gestaffelt sein? Über diese Frage geraten die Grüne Katrin Göring-Eckardt und FDP-Mann Christian Dürr bei "Hart aber fair" in eine so hitzige Diskussion, dass Moderator Klamroth sie trennen muss. Zum Artikel (SZ Plus)

