Von Xaver Bitz

Was wichtig war

Anhänger von US-Präsident Trump stürmen Kapitol. Während in den beiden Kongresskammern das Wahlergebnis bestätigt werden soll, dringen teils bewaffnete Unterstützer des Präsidenten in das Parlamentsgebäude ein. Die Sitzungen von Senat und Repräsentantenhaus werden beendet und evakuiert. Die Nationalgarde rückt in der US-Hauptstadt ein. Trump, der bei einer Großveranstaltung seine Unterstützer erneut aufgewiegelt hatte, ruft diese zum Rückzug auf, rechtfertigt den Sturm aber auch in einer Mitteilung. Mehrere soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter suspendieren seine Accounts. Die Polizei meldet später vier Tote. Einige Mitarbeiter des Weißen Hauses treten zurück. Die Ereignisse zum Nachlesen und aktuelle Entwicklungen im Live-Ticker. Bewaffnete Milizionäre, Demonstranten, Verschwörungsanhänger im Zentrum der US-Demokratie: Bilder des Gewaltausbruchs am Kapitol. Amerikas Demokratie ist auf ihren tiefsten Punkt gesunken, kommentiert Stefan Kornelius. Wenn sich der Rechtsstaat nicht endlich gegen diesen Präsidenten wehrt, dann ist er verloren. Während hochrangige Parteifreunde von Trump abrücken, verbreiten dessen Gefolgsleute bereits die nächste Verschwörungsgeschichte. Von Alan Cassidy (SZ Plus)

US-Senat setzt Verfahren zur Anerkennung des Wahlergebnisses fort. Wenige Stunden nach dem Sturm aufs Kapitol führen die beiden Kammern aus Senat und Repräsentantenhaus die unterbrochenen Sitzungen weiter. Ein Antrag zur Nicht-Anerkennung des Ergebnisses aus Arizona wird abgelehnt. Einige Senatoren, die zuvor ihre Unterstützung dafür angekündigt haben, ziehen diese zurück. Von Christian Zaschke

Gewählter Präsident Biden verurteilt Geschehnisse. In einem Auftritt vor der Presse spricht Biden davon, dass er "schockiert und traurig" sei und die Ereignisse verurteile. Dies sei ein "dunkler Moment" und ein "beispielsloser Angriff" auf die Demokratie der Vereinigten Staaten. Der gewählte US-Präsident kann seine Wut auf Trump kaum verbergen. Von Thorsten Denkler

Die News zum Coronavirus

RKI meldet 26 391 Neuinfektionen und 1070 weitere Todesfälle. Dem Institut zufolge liegt die Zahl der durchgeführten Tests immer noch unter dem Niveau von vor Weihnachten, weswegen Nachmeldungen möglich sind. Der Impfstoffentwickler Curevac soll in Zukunft mit dem Chemie-Riesen Bayer zusammenarbeiten. Weitere Nachrichten aus Deutschland

Wie sich die Pandemie auf die Steuererklärung auswirkt. Home-Office, Fahrtkosten, Kurzarbeit: Corona macht sich auch bei der Steuer bemerkbar. Was Beschäftigte und Selbständige wissen sollten. Von Andreas Jalsovec (SZ Plus)

Was wichtig wird

CSU-Landesgruppe beendet Winterklausur. Bevor das traditionelle Treffen der Christsozialen zu Jahresbeginn endet, treffen sich die Abgeordneten noch zum Gespräch mit Kanzlerin Merkel. Auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann soll auftreten.

Frühstücksflocke

Wer braucht schon Karaoke-Bars, wenn es Taxis gibt? Wie ein taiwanischer Taxifahrer seine Kundinnen und Kunden zum Singen animiert und einen Teil von ihnen sogar gratis mitnimmt. Von Veronika Wulf