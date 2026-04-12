Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran bringen kein Ergebnis. Nach 21 Stunden Verhandlung gibt US-Vize-Präsident Vance bekannt, die iranische Delegation habe die amerikanischen Bedingungen zur Beendigung des Krieges nicht akzeptiert. Wie es nun weitergehe, liege in den Händen Irans. Zum Artikel

Trump kündigt Seeblockade der Straße von Hormus an. Die US-Marine werde allen Schiffen die Einfahrt oder das Verlassen der Meerenge versperren, teilte der US-Präsident auf der Plattform Truth Social mit. Die Blockade werde mit sofortiger Wirkung beginnen. Zudem kündigte Trump an, von Iran gelegte Seeminen in der Meerenge zerstören zu lassen. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Was am Wochenende wichtig war

Koalition berät über Maßnahmen gegen hohe Spritpreise. Bei der Klausurtagung treffen sich am Wochenende die Spitzen von Union und SPD auf Einladung von Bundeskanzler Merz in der Villa Borsig. Neben dem öffentlich ausgetragener Konflikt, was gegen die hohen Spritpreise zu tun ist, geht es auch um das Projekt großer Strukturreformen von Steuern über Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege und Soziales. Ergebnisse sollen, wenn es sie gibt, erst am Montag präsentiert werden. Zum Artikel

Rekord-Wahlbeteiligung in Ungarn erwartet. Welcher Seite die hohe Beteiligung nützt, ist Experten zufolge vorerst unklar. Sowohl Regierungschef Orbán als auch sein Herausforderer Magyar geben sich siegessicher. Zugleich versicherte Orbán, das Ergebnis zu respektieren. Mit Teilergebnissen wird am späten Sonntagabend gerechnet. Zum Artikel

Marie- Luise Eta wird erste Cheftrainerin in der Bundesliga. Fußball-Bundesligist Union Berlin trennt sich von Trainer Baumgart und wird mit sofortiger Wirkung durch Eta ersetzt. Eta wird damit erste Cheftrainerin in einer der großen Fußballligen der Welt und macht damit weltweit Schlagzeilen. Die 34-Jährige ist zurzeit Trainerin der U19-Mannschaft Unions, hatte schon in der Vergangenheit bei dem Klub an der Seitenlinie gestanden, seinerzeit allerdings „nur“ als Co-Trainerin. Zum Artikel

Meinung Für viele Menschen ist eine Trainerin Tagesordnung im Fußball

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