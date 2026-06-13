USA und Iran nähern sich offenbar Friedensabkommen. Eine Absichtserklärung sei zum Greifen nah, schreibt Irans Außenminister Araghtschi. Auch Vermittler Pakistan verbreitet Optimismus. US-Präsident Trump zufolge sieht die geplante Vereinbarung eine Öffnung der Straße von Hormus vor. In den Verhandlungen geht es auch um das iranische Atomprogramm und die Lage in Libanon. Zum Liveblog

Space-X knackt die Zwei-Billionen-Dollar-Marke. Beim größten Börsengang der Geschichte legt der Raumfahrt-Konzern ein erfolgreiches Debüt hin. Nach einem Ausgabepreis von 135 Dollar lag der Schlusskurs an der New Yorker Börse am Freitag bei 161,11 Dollar. Auf dieser Basis wird Space-X nun mit etwa 2,1 Billionen Dollar bewertet. Zum Artikel

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Krieg in der Ukraine: EU beginnt am Montag Beitrittsverhandlungen mit Ukraine und Moldau

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Folarin Balogun (vorne) feiert gemeinsam mit Chris Richards das dritte Tor seiner Mannschaft. Andre Penner/AP/dpa

USA feiern Traumstart ins Turnier. In den ersten 45 Minuten spielen die USA ein völlig überfordertes Paraguay her und erzielen drei Tore. Die Südamerikaner fangen sich erst nach der Pause und treffen einmal. In der Nachspielzeit gelingt Gladbachs Gio Reyna ein Traumtor. Zum Artikel

Curaçao? So einfach wird das gar nicht! Deutschlands Nationalelf trifft am Sonntag auf einen Außenseiter, dessen Spieler kaum jemand kennt. Wie gut sind die Männer aus der Karibik? Und wie ist es so im Teamquartier des DFB? SZ-Reporter erzählen es im Talk. Zum Podcast „Und nun zur WM“