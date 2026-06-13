Was heute wichtig ist
USA und Iran nähern sich offenbar Friedensabkommen. Eine Absichtserklärung sei zum Greifen nah, schreibt Irans Außenminister Araghtschi. Auch Vermittler Pakistan verbreitet Optimismus. US-Präsident Trump zufolge sieht die geplante Vereinbarung eine Öffnung der Straße von Hormus vor. In den Verhandlungen geht es auch um das iranische Atomprogramm und die Lage in Libanon. Zum Liveblog
Space-X knackt die Zwei-Billionen-Dollar-Marke. Beim größten Börsengang der Geschichte legt der Raumfahrt-Konzern ein erfolgreiches Debüt hin. Nach einem Ausgabepreis von 135 Dollar lag der Schlusskurs an der New Yorker Börse am Freitag bei 161,11 Dollar. Auf dieser Basis wird Space-X nun mit etwa 2,1 Billionen Dollar bewertet. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen
- Krieg in der Ukraine: EU beginnt am Montag Beitrittsverhandlungen mit Ukraine und Moldau
Alles zur Fußball-WM
USA feiern Traumstart ins Turnier. In den ersten 45 Minuten spielen die USA ein völlig überfordertes Paraguay her und erzielen drei Tore. Die Südamerikaner fangen sich erst nach der Pause und treffen einmal. In der Nachspielzeit gelingt Gladbachs Gio Reyna ein Traumtor. Zum Artikel
- Die Hoffnung wächst, dass die US-Elf eine wochenlange Party in Gang setzen kann – aber die Politik lässt sich kaum ausblenden
Curaçao? So einfach wird das gar nicht! Deutschlands Nationalelf trifft am Sonntag auf einen Außenseiter, dessen Spieler kaum jemand kennt. Wie gut sind die Männer aus der Karibik? Und wie ist es so im Teamquartier des DFB? SZ-Reporter erzählen es im Talk. Zum Podcast „Und nun zur WM“