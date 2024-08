Harris spricht von "wichtigster Wahl unseres Lebens". Die Entscheidung im November sei eine Chance, Spaltung und Zynismus zu überwinden, sagt die demokratische Präsidentschaftskandidatin bei ihrem Nominierungsparteitag. Ihre Rede in Chicago gilt als die bisher wichtigste in ihrer Karriere, einen Fokus legt sie darin auf das Abtreibungsrecht und warnt vor einer Wahl Trumps. Damit endet der Parteitag der Demokraten. Liveblog zur US-Wahl

Zweithöchste Warnstufe auf Nato-Luftwaffenstützpunkt ausgerufen. Auf dem Flugplatz Geilenkirchen ist das fliegende Frühwarnsystem "Awacs" stationiert. Die Mitarbeiter, die nicht für den Einsatz benötigt werden, sind in der Nacht auf Freitag nach Hause geschickt worden - die Polizei ermittelt. Hintergrund sind laut einem Sprecher nachrichtendienstliche Informationen über eine mögliche Bedrohung. Viele Details sind unklar. Die Nato spricht von einer reinen Vorsichtsmaßnahme. Zum Artikel

Oberstes Gericht in Venezuela bestätigt Wahlsieg von Maduro. Detaillierte Ergebnisse hat die Regierung noch immer nicht vorgelegt. Sie lässt sich die umstrittene Wiederwahl aber vom Obersten Gerichtshof bestätigen, der als regierungstreu gilt. Die Gerichtspräsidentin sagt, wegen einer Cyber-Attacke sei es nicht möglich gewesen, die Resultate der einzelnen Stimmbezirke zu veröffentlichen. Zum Artikel

Früherer BA-Chef sieht Bürgergeld als großen Irrtum. Die SPD hätte bei Hartz IV bleiben sollen, sagt der langjährige Vorsitzende der Bundesanstalt für Arbeit, Detlef Scheele. Man habe mit dem Bürgergeld viele Wähler verprellt. Die SPD hätte sich als Herzensthema besser eines für die arbeitende Mitte aussuchen sollen, findet Scheele. Zum Artikel (SZ Plus)

Italien: Koalitionspartner bekriegen sich über die Medien. Ministerpräsidentin Meloni zieht sich mit ihrem engsten Gefolge hinter die Mauern einer Luxusanlage in Apulien zurück. Nach bald zwei Jahren im Amt kann sie gute Umfragewerte vorweisen - in ihrer Koalition gibt es aber Ärger. Die drei Regierungsparteien haben mehrere Konflikte zu lösen, ganz oben auf der Agenda steht die Rolle Italiens in Europa. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball: Die Geldmaschine läuft nicht mehr. Die Bundesliga startet am Freitag mit dem Gastspiel von Meister Bayer Leverkusen bei Borussia Mönchengladbach in ihre neue Saison. Dabei steht sie vor ökonomischen Problemen. Ihre Einnahmen liegen weit hinter denen anderer Ligen, zudem ist das Gefälle zwischen Erster und Zweiter Liga groß. Lösungen sind nicht in Sicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: