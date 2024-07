Harris sammelt Mehrheit der Delegierten wohl hinter sich. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, scheint der Weg zur Kandidatur für die Vizepräsidentin frei zu sein. Sie steigt bereits in den Wahlkampf ein, gibt einen Vorgeschmack auf den bevorstehenden Zweikampf mit Trump und sammelt binnen 24 Stunden 81 Millionen Dollar an Spenden ein - eine Rekordsumme. Zum Liveblog zur US-Wahl

Biden wird Oval Office wohl nicht räumen. Der amtierende Präsident ist nach seinem Rückzug aus dem Wahlkampf das, was man eine "lame duck" nennt, also ein Regierungschef, der bald weg ist. Zurücktreten wird er vermutlich nicht – er will aus dem Weißen Haus heraus Harris bei ihrer Kandidatur unterstützten und an seinem Erbe feilen. Zum Artikel (SZ Plus)

Obama schweigt zu Harris' Ambitionen. Der frühere Präsident hat noch immer einiges zu sagen bei den Demokraten. Auffällig ist, dass er nichts zur mutmaßlichen Präsidentschaftskandidatin sagt. Dazu gibt es mehrere Thesen: Vielleicht halte er sich als Elder Statesman zurück, damit es nicht so wirke, als hätten die Eliten Harris’ Ernennung ohne die Basis beschlossen. Vielleicht aber auch, um erst einmal Biden zu würdigen. Vielleicht ist er aber auch nicht vollends von dessen Vize überzeugt. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Trump-Attentat: Chefin des Secret Service räumt Versagen ein

Was heute wichtig ist

Netanjahu reist zu Gesprächen nach Washington. In der Hauptstadt der USA trifft der israelische Premier an diesem Dienstag Präsident Biden, der ihn als "Hindernis" für eine Waffenruhe in Gaza sieht. Den Pakt mit Amerika lobt Netanjahu dennoch: aus Angst vor Iran. Am Mittwoch wird er im US-Kongress sprechen – bereits zum vierten Mal. Zum Artikel (SZ Plus)

Dutzende Tote bei israelischen Angriffen auf Chan Yunis. Eigentlich hatten sich die Streitkräfte aus der Stadt im südlichen Gazastreifen zurückgezogen, nun greifen sie wieder massiv an. Laut Augenzeugen sind Tausende Zivilisten auf die Flucht. Die israelische Armee erklärt zwei weitere im Gazastreifen festgehaltene Geiseln für tot. Zum Liveblog zum Krieg im Nahen Osten

EU bestraft die "Egotrips" von Orbán. In der Europäischen Union ärgern sich fast alle über die Reisen des Ungarn nach Moskau und Peking. Nun setzt der europäische Außenbeauftragte Borrell ein Zeichen: Er will ein für Ende August geplantes, für Orbán prestigeträchtiges Treffen der EU-Außenminister in Budapest boykottieren, indem er für denselben Zeitraum ein Treffen in Brüssel einberuft - zu diesem sollen auch die Verteidigungsminister kommen. Zum Artikel

Ukrainischer Außenminister wird in Peking erwartet. Kuleba will in China darüber sprechen, wie es in dem Krieg einen gerechten Frieden geben kann. Der Kreml reagiert zurückhaltend auf die Reise zu seinem Verbündeten. Auf der Krim gibt es erneut Drohnenangriffe. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Ex-Baywa-Chef Lutz wehrt sich gegen Vorwürfe. Der Agrarkonzern hat ernste Probleme, die Banken sind angesichts einer Verschuldung von 5,5 Milliarden Euro besorgt. Derzeit wird ein Sanierungsgutachten erstellt. Der frühere langjährige Vorstandschef weist Vorwürfe zurück, er habe die Krise mitverursacht. Die Bilanz für 2022, die er noch zu verantworten hatte, sei gesund gewesen. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen