EU-Staaten reagieren scharf auf Grönland-Drohungen der USA. US-Präsident Trump und sein stellvertretender Stabschef provozieren mit imperialistischen Tönen gegenüber Grönland eine scharfe Reaktion Deutschlands und anderer EU-Staaten. Die dänische Ministerpräsidentin warnt, eine feindliche US-Übernahme Grönlands würde faktisch das Ende der Nato bedeuten. Zum Artikel (SZ Plus)

Koalition aus SPD und BSW geplatzt - CDU offen für Gespräche. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke erklärt die Zusammenarbeit mit dem BSW für gescheitert. Die Koalition hatte wegen des Austritts dreier Landtagsabgeordneter aus der BSW-Fraktion ihre Mehrheit verloren. Woidke kündigt Gespräche mit der CDU an. Zum Artikel

Crans-Montana: Gemeinde gesteht Versäumnisse bei Brandschutzkontrollen. Nach dem Brand in der Bar „Le Constellation“ drohen der Gemeinde Klagen in Höhe von mehreren Hundert Millionen Franken. Der Gemeindepräsident macht dem Barbesitzer schwere Vorwürfe. Warum es in den vergangenen sechs Jahren keine Kontrollen gegeben hatte, konnte er allerdings nicht erklären. Zum Artikel (SZ Plus)

Inflation zurück auf Normalniveau. Die deutsche Inflation lag 2025 bei 2,2 Prozent. Das ist derselbe Wert wie für 2024. Für Dezember 2025 bezifferte das Statistische Bundesamt die Teuerung auf 1,8 Prozent. Damit haben sich die Inflationsraten in den vergangenen zwei Jahren wieder normalisiert. Dennoch ist der Preisschub für Konsumenten bis heute spürbar. Zum Artikel (SZ Plus)

Noch immer Zehntausende Berliner von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Notreparatur des Stromnetzes soll dem Betreiber zufolge bis Donnerstag dauern, es müsse eine Art Bypass zwischen zwei Hochspannungskabeln erstellt werden. Obwohl das Berliner Stromnetz als eines der sichersten in Deutschland gilt, fielen nach einem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke am Samstagmorgen fünf Hochspannungskabel aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

US-Angriff auf Venezuela

Klare Ablehnung von Trumps Venezuela-Aktion im UN-Sicherheitsrat. Beim höchsten Gremium der Vereinten Nationen sind sich ganz unterschiedliche Länder einig: Das Vorgehen der USA in Venezuela ist zu verurteilen. Doch manchmal ist die Kritik schwer zu ertragen – etwa wenn ausgerechnet der russische UN-Botschafter das Vorgehen der USA als Vorbote einer „Ära der Rechtlosigkeit“ bezeichnet. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum Putin bisher schweigt. Vertreter Russlands kritisieren das Vorgehen der USA in Venezuela, doch der Kreml-Herrscher selbst äußert sich nicht. Das hat wohl vor allem mit dem Ukraine-Krieg zu tun, der Putin wichtiger ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Venezuela ist Testfall für Chinas Einfluss. Auf das US-Vorgehen reagiert China harsch, kommt seinem engen südamerikanischen Partner jedoch nicht zu Hilfe. Es könnte dem Land aber womöglich gelingen, sich als Verteidiger des internationalen Rechts zu positionieren. Zum Artikel (SZ Plus)