Anklage gegen ehemaligen FBI-Chef und Trump-Kritiker Comey. Nach massivem Druck des US-Präsidenten auf die Justiz hat eine Geschworenenjury den früheren Chef der US-Bundespolizei unter anderem wegen Falschaussage angeklagt. Comey beteuert seine Unschuld und sagt, er habe weder Angst noch werde er aufgeben. Zum Liveblog zur US-Politik

Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittel an. Die deutsche Pharmaindustrie hatte diesen Schritt befürchtet, die USA sind ihr wichtigster Exportmarkt. Aber auch Indien und die Schweiz dürften darunter leiden. Wer in den USA produziert, zahle keine Zölle, lässt der US-Präsident wissen. Zum Artikel

Bundestag wählt drei neue Richter für Bundesverfassungsgericht. Nach dem Debakel um die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf im Juli erreichen nun Sigrid Emmenegger, Ann-Kathrin Kaufhold und Günter Spinner die nötige Zweidrittelmehrheit. Die geglückte Wahl ist eine große Erleichterung für die schwarz-rote Koalition. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Kita-Finanzierung stößt an ihre Grenzen. Das Recht auf einen Kita-Platz ist für junge Eltern die Voraussetzung, Familie und Beruf vereinbaren zu können. Doch wegen der Finanznot der Kommunen ist das System stark unter Druck geraten. In vielen Städten und Gemeinden müssen Eltern in diesem Jahr höhere Gebühren bezahlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen