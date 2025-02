China kontert Trumps Einfuhrzölle mit Gegenzöllen Peking reagiert auf die Anordnung des US-Präsidenten. Vom 10. Februar an sollen Zusatzzölle in Höhe von 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas aus den USA erhoben werden. Für Öl und landwirtschaftliche Maschinen soll demnach ein Zusatzzoll von zehn Prozent gelten. Demokraten protestieren gegen die Pläne von Elon Musk, die Entwicklungshilfebehörde USAID aufzulösen. Zum Liveblog

EXKLUSIV Elf ehemals deutsche Schiffe sind jetzt Teil der russischen Schattenflotte Sie befördern russisches Öl, gefährden die Umwelt und stehen nun sogar unter Sabotageverdacht: Eine Armada alter ausrangierter Tanker macht als Putins Schattenflotte die Ostsee unsicher. Recherchen von SZ, NDR und WDR zeigen, dass auch ehemalige deutsche Eigentümer von der Nachfrage profitieren und ihre alten Tanker mitunter für das Doppelte verkaufen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Sieben Firmen aus der EU vermitteln Crews für die russische Schattenflotte (SZ Plus)

Trump knüpft US-Hilfen an Rohstoffe aus der Ukraine Der US-Präsident ist an den seltenen Erden des Landes interessiert und sagt, Kiew sei zu Deals bereit. Gleichzeitig wird bekannt, dass US-Waffenlieferungen an die Ukraine nach einer Pause wohl wieder angelaufen sind. Bundeskanzler Scholz nennt die Pläne „egoistisch“. Zum Liveblog

Ost-Kongo: UN berichten von Hunderten Leichenfunden in umkämpfter Stadt Nach tagelangen Kämpfen um die Stadt Goma im Ost-Kongo sind die Straßen den Vereinten Nationen zufolge voller Leichen. Hunderte weitere Menschen wurden verletzt. Die östlichen und südlichen Nachbarn des Landes wollen vermitteln. Die Rebellen kündigen eine Feuerpause an. Zum Artikel

Neuer verlängert beim FC Bayern Der Torhüter bleibt mindestens noch ein Jahr beim Rekordmeister – sein Vertrag läuft nun bis Sommer 2026. Die Bayern-Bosse äußern sich erfreut. Der 38-Jährige spielt seit 2011 im Verein, wurde elfmal deutscher Meister, holte sechsmal den DFB-Pokal und zweimal die Champions League. Zum Artikel

Alles zur Bundestagswahl

FDP will neuen Anlauf für „Migrationspakt der Mitte“ In einem Schreiben an seine Kollegen von Union, SPD und Grünen schlägt der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr vor, noch vor der Wahl über Änderungen in der Migrationspolitik zu sprechen. Am letzten Sitzungstag könnten Elemente aus dem europäischen Asylsystem und dem von der Union eingebrachten Gesetzentwurf verabschiedet werden. Gelänge der Schritt den demokratischen Parteien nicht, profitierten nur die Populisten, schreibt Dürr. Zum Liveblog

Was die Parteien Eltern versprechen Die familienpolitischen Aufgaben einer neuen Regierung sind groß. Es finden sich auch Pläne dazu in den Wahlprogrammen: mehr Unterstützung für Familien, mehr Geld für Kinder, mehr Gleichstellung. Die Parteien hätten viele gute Ideen, sagt die Soziologin Michaela Kreyenfeld, aber es hapere an Vorschlägen, wie diese Maßnahmen zu finanzieren wären. Zum Artikel (SZ Plus)

Ex-Grünen-Chefin Lang wirkt wie befreit Kaum eine Politikerin wurde so vernichtend angegriffen wie sie. Seit ihrem Rücktritt als Grünen-Chefin wirkt Lang gelöster, ehrlicher. Es könnte also endlich um Inhalte gehen, aber die Leute interessiert vor allem eins: ihr Körper. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen