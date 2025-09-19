Was wichtig ist und wird.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Nach Absetzung von Kimmel-Show: Demokraten wollen Meinungsfreiheit schützen. Im US-Kongress geht die Opposition in die Offensive. Ihr Minderheitsführer im Senat, Schumer, vergleicht den Präsidenten mit Autokraten wie Putin und Xi. Ein Gesetzentwurf soll Menschen vor politischer Verfolgung durch die Regierung Trump bewahren. Zum Liveblog

Folgen des Kirk-Attentats: Wie die Republikaner den Terrorismus-Vorwurf auf jeglichen linken Aktivismus ausweiten (SZ Plus)

Linken-Politiker Bartsch: Aufnahme von NVA-Soldaten in Bundeswehr-Reserve prüfen. Die Armee braucht außer neuen Rekruten dringend mehr Reservisten für den Heimatschutz. Doch viele Interessenten stoßen mit ihren Bewerbungen auf Hindernisse. Ehemalige Angehörige der Nationalen Volksarmee der DDR sind davon sogar generell ausgeschlossen. Der frühere Fraktionschef der Linken fordert ein Ende dieses Verbots. Zum Artikel (SZ Plus)

Hamas: Geiseln auf mehrere Viertel der Stadt Gaza verteilt. Die Terrororganisation warnt die israelische Armee davor, ihre Offensive auf Gaza-Stadt fortzusetzen: Man habe Hinterhalte und Sprengsätze vorbereitet. Und man nehme auf das Leben der Geiseln keine Rücksicht. Zum Liveblog

Merz-Besuch in Spanien legt Differenzen nicht bei. Bei der Antrittsvisite des Bundeskanzlers in Madrid sagt Spaniens Premier Sánchez, die Beziehung beider Länder sei „bei bester Gesundheit“. In Bezug auf die Politik gegenüber Israel sind sich die Regierungen gleichwohl nicht einig - und Merz lässt offen, wie er auf den neuen Sanktionsvorschlag der EU-Kommission reagieren will. Zum Artikel (SZ Plus)

Gutachten: Asylsuchende müssen Fluchtgründe nicht beweisen. Die Bundesregierung möchte, dass Flüchtlinge die Gefahren umfassend belegen, die ihnen daheim drohen, um Asyl gewährt zu bekommen. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hält die Pläne für unvereinbar mit EU-Recht, der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem Grundgesetz. Zum Artikel (SZ Plus)

Leo XIV. kritisiert Segensfeiern für Homosexuelle. Anders als Franziskus hat sich der neue Papst mit Interviews zurückgehalten – bis jetzt. Was er über homosexuelle Paare und die Rolle der Frau in der Kirche zu sagen hat, wird die Reformer in der Kirche nicht erfreuen. Denn das Oberhaupt der katholischen Kirche will den Kurs offenbar nicht ändern. Zum Artikel (SZ Plus)

Frankfurt holt Kantersieg gegen Galatasaray. Mit Gündoğan und Sané tritt der bislang ungeschlagene türkische Tabellenführer zur Champions-League-Partie am Main an. Er geht sogar in Führung. Aber dann geht so viel schief, dass die Eintracht am Ende einen 5:1-Sieg feiert. Zum Artikel