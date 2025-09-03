USA greifen Boot aus Venezuela an. Nach Angaben des US-Präsidenten richtet sich der Schlag gegen die venezolanische Drogenbande Tren de Aragua. Es habe elf Tote gegeben. Trump spricht von „Terroristen“. US-Streitkräfte seien bei dem Angriff nicht zu Schaden gekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

Gericht stoppt Google-Zerschlagung. Ein US-Richter bescheinigt Google ein Monopol bei der Web-Suche – lehnt Trumps Forderung nach einer Zerschlagung des Internet-Riesen aber ab. Das Unternehmen darf Chrome und Android behalten. Bis zur endgültigen Klärung des Falls könnten Jahre vergehen. Zum Artikel

China feiert große Militärparade. Staatschef Xi nimmt die Schau in Peking mit mehr als 10 000 Soldaten, Hunderten Fahrzeugen und Flugzeugen ab. Mit dabei sind auch Nordkoreas Diktator Kim und Kremlchef Putin. Viele westliche Diplomaten bleiben der Parade fern. Zum Artikel

Merz nennt Putin „den vielleicht schwersten Kriegsverbrecher unserer Zeit“. Der Bundeskanzler kritisiert den Kremlherrscher in einem Interview scharf. „Ich habe keine Veranlassung, Putin an irgendeiner Stelle Glauben zu schenken“, sagt Merz und fordert härtere wirtschaftliche Maßnahmen, um Russlands Kriegswirtschaft zu schwächen. Zum Liveblog

EXKLUSIV: Festhalten an Klimazielen rechnet sich laut Studien ökonomisch. Neue Untersuchungen des Düsseldorfer Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) sowie der Umweltschutzorganisation WWF zeigen, dass klimagerechter Umbau trotz hoher Anfangskosten wirtschaftlich sinnvoller ist als Untätigkeit beim Klimaschutz. Zum Artikel (SZ Plus)

Israels Generalstabschef: Haben mit Operation in Gaza begonnen. „Wir dringen bereits in Gebiete vor, die wir noch nie zuvor betreten haben“, erklärt Armeechef Zamir. Die Hamas werde sich nirgendwo verstecken können. Zuvor hatte das israelische Militär mit der Einberufung weiterer Reservisten begonnen. Zum Liveblog

Trump-Regierung will Polizisten Boni für Abschiebungen bezahlen. Unter anderem soll es je nach „Erfolgsquote“ für teilnehmende Polizeibehörden pro entsprechend geschultem Polizisten bis zu 1000 US-Dollar (knapp 854 Euro) pro Quartal geben. Das Programm soll am 1. Oktober starten. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen