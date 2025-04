Reaktion auf US-Zölle: Die EU holt zum Gegenschlag aus. In Brüssel werden die Instrumente präsentiert, mit denen Europa auf den Rundumschlag von Präsident Trump reagieren könnte. Die Kommission will weiterhin eine Eskalation abwenden – auch wenn die Hoffnung auf eine gütliche Lösung schwindet. Zum Artikel

Die Börsen brechen weltweit ein. Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die angekündigten Strafzölle für US-Importe aus fast allen Ländern der Weltwirtschaft massiv schaden und die Gewinne der Unternehmen drücken werden. Zum Artikel

Die Schweiz muss 31 Prozent Zölle zahlen - deutlich mehr als die EU. Freund oder Feind, das macht für Trump im Zollrausch keinen Unterschied. Ein Eklat für das kleine, amerikafreundliche Land. Geradezu demonstrativ hatte Bern zuletzt die Nähe zur Trump-Regierung gesucht, um das Schlimmste abzuwenden. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Ungarn kündigt Austritt aus Internationalem Strafgerichtshof an. Während sie den per Haftbefehl gesuchten israelischen Premier Netanjahu zum Besuch empfängt, kündigt die Regierung in Budapest an, dass sie aus den Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) austreten wird. Ministerpräsident Orbán hatte sich schon zuvor nicht an den Haftbefehl gebunden gefühlt. Zum Artikel

MEINUNG Ungarn begeht einen sorgsam orchestrierten Rechtsbruch (SZ Plus)

Nato-Außenminister ringen um die Verteidigungsausgaben. Unter dem Eindruck zunehmender transatlantischer Spannungen kommen die Minister in Brüssel zu zweitägigen Beratungen zusammen. Generalsekretär Rutte erwartet nicht weniger als einen „Moment der Wahrheit“. Die USA müssten erklären, ob sie noch an der Seite der Verbündeten stehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Handel in Ostasien: China wirbt um Japan und Südkorea. Nach einem Treffen zwischen Japan, Südkorea und China redet Peking von einer neuen Beziehung der Stärke. Eine engere Zusammenarbeit soll Trumps Zölle abfedern. Aber in Tokio und Seoul ist man hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach reibungslosem wirtschaftlichem Austausch und politischen Bedenken. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war