Wähler wenden sich von Trump ab. Ergebnis von historischer Dimension: Die Demokraten gewinnen deutlich mehr Sitze als erwartet und erringen in beiden Häusern des US-Kongresses die Mehrheit. Trump akzeptiert die Niederlage. Zum Artikel

Was die Republikaner die Wahl gekostet hat. Donald Trumps Republikaner verlieren die Mehrheit im Kongress – sogar im Senat sitzen nun mehr Demokraten. Die Datenanalyse zeigt, welche Themen und Wählergruppen dafür entscheidend sind. Zum Artikel

Ganz langsam schwappt die blaue Welle nach Berlin. Bloß kein Optimismus – das war die Devise in der deutschen Außenpolitik vor den US-Zwischenwahlen. Das Ausmaß der Niederlage Trumps ändert nun einiges. Auch für Kanzler Merz. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Der Schriftsteller und Zeichner Janosch ist tot. Er war der Erfinder von Tigerente, kleinem Bär und Kastenfrosch. Nachruf auf einen, der sein Lebenswerk für die schöne Kindheit einsetzte, die er selbst nie hatte. Zum Artikel

EXKLUSIV Mögliche Schmiergeldzahlung – Razzia bei Deutsche Finance. Die Staatsanwaltschaft München hat Büros des Vermögensverwalters durchsucht. Es geht um riskante US-Immobilien-Deals der Bayerischen Versorgungskammer – und um mögliche Verluste in Höhe von 850 Millionen Euro. Zum Artikel

Die EU treibt Erweiterung voran. Montenegro ist fast am Ziel: Nächstes Jahr soll der Beitrittsvertrag mit der Europäischen Union unterschriftsreif sein. Auch Albanien, Moldau, Ukraine und Serbien kommen laut EU-Kommission bei den Beitrittsverhandlungen voran. Zum Artikel

Duell bei Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt möglich. Linken-Fraktionschefin von Angern erwägt, gegen AfD-Politiker Siegmund anzutreten. Ob ihre Partei sie als Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin aufstellt, soll in der Fraktionssitzung entschieden werden. Zum Newsblog zu den Landtagswahlen

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