Wadephul: Europa hat „große Rolle“ im Israel-Iran-Konflikt. Beim EU-Treffen ringen die europäischen Außenminister mit der Frage, wie groß ihr Einfluss auf den Frieden in der Welt ist. Iran und die Angst vor einer Eskalation des Konflikts sind das beherrschende Thema in Brüssel. Ein Bericht stellt das Assoziierungsabkommen mit Israel aufgrund von Menschenrechtsverletzungen infrage. Zum Artikel

Putin unterstützt Iran - solange es ihm nützt. Beim Besuch des iranischen Außenministers verurteilt der russische Präsident den US-Angriff auf die iranischen Atomstätten. Allerdings bleibt seine Wortwahl vage. Berichten zufolge hat sich die iranische Regierung mehr erhofft. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Bundesregierung einigt sich auf Haushaltsplan. Der Haushaltsentwurf für 2025, Eckwerte für 2026 und die Mittelfristplanung bis 2029 sollen an diesem Dienstag im Kabinett verabschiedet werden. Nach Angaben aus Regierungskreisen will die schwarz-rote Koalition in diesem Jahr rund 503 Milliarden Euro ausgeben, um Infrastruktur und Bundeswehr zu modernisieren. Der Bund muss sich auf eine drastisch steigende Verschuldung und explodierende Zinsausgaben einstellen. Zum Artikel

Frankreich: Spritzenangriffe auf zahlreiche Frauen bei Musikfest. Nach Angaben des Innenministeriums erstatten 145 Frauen Anzeige, weil sie bei der Fête de la Musique an verschiedenen Orten mit Spritzen gestochen worden seien. Es wird untersucht, was in den Spritzen drin war und wer dahinterstecken könnte. Ähnliche rätselhafte Angriffe hat es auch schon in französischen Diskotheken gegeben. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Streit um Bahnsanierung im Konzernvorstand. Die Bahn bekommt fast 20 Milliarden Euro vom Bund, um das Schienennetz zu sanieren. Doch Teile des Vorstands wollen nicht mehr, sondern weniger bauen, damit die Züge wieder pünktlicher sind. Politik und Aufsichtsrat sind alarmiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Tote nach massiven Luftangriffen auf Kiew. Russland setzt nach Angaben der Ukraine in der Nacht mehr als 350 Drohnen sowie 16 Raketen und Marschflugkörper ein. In der Hauptstadt stürzt ein Wohnblock teilweise ein, mindestens fünf Menschen werden getötet. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Stegner fliegt aus Geheimdienstgremium. Der SPD-Politiker wirbt in seiner Partei dafür, das Gespräch mit dem Kreml zu suchen. Dieser Einsatz hat nun die Konsequenz, dass er nicht erneut in das Parlamentarische Kontrollgremium entsendet wird. Das Gremium ist für die Kontrolle von Bundesnachrichtendienst, Militärischem Abschirmdienst und Verfassungsschutz zuständig. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen