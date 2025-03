Le Pen darf für fünf Jahre nicht mehr bei Wahlen antreten. Das Pariser Gericht verurteilt die Chefin der extremen Rechten Frankreichs zu einer Haftstrafe von vier Jahren und einer Geldstrafe von 100 000 Euro. Außerdem entzieht es ihr das passive Wahlrecht. Damit wird Le Pen höchstwahrscheinlich nicht an den nächsten Präsidentschaftswahlen teilnehmen können. Von 2004 bis 2016 soll sie Geld des Europaparlaments veruntreut haben. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD stemmt sich gegen Wiedereinführung der Wehrpflicht. Juso-Chef Türmer macht für den SPD-Nachwuchs deutlich, dass er eine neue Art der Pflicht in einem Koalitionsvertrag mit der Union nicht akzeptieren werde. Als kleinster gemeinsamer Nenner liegt der Vorschlag von Verteidigungsminister Pistorius für ein weitgehend freiwilliges Wehrdienstmodell vor. Eine neue Idee kommt nun von den Grünen: Alle Frauen und Männer sollen irgendwann zwischen 18 und 67 Jahren sechs Monate Dienst leisten. Zum Artikel

Trump schließt dritte Amtszeit nicht aus. Der US-Präsident hat sich in einem Interview am Wochenende in diese Richtung geäußert, obwohl die amerikanische Verfassung eine dritte Amtszeit ausdrücklich verbietet. Eine Verfassungsänderung bedarf einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Im Senat haben die Republikaner nur eine Mehrheit von wenigen Mandaten, im Repräsentantenhaus sogar nur einen Sitz mehr als die Demokraten. Zum Artikel (SZ Plus)

Netanjahu liefert sich Machtkampf mit der Justiz. Israels Ministerpräsident ernennt einen Nachfolger des gefeuerten Geheimdienstchefs, obwohl das Oberste Gericht die Entlassung gestoppt hatte. Kurz darauf werden zwei Berater des Premiers festgenommen. Es geht um mögliche Verstrickungen mit Katar. Auch Netanjahu selbst soll vorgeladen worden sei. Die Ermittlungen führt der Inlandsgeheimdienst. Zum Artikel

