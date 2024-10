Was Trump und Harris den Wählern versprechen. In Sachen Umwelt will Trump die Preise für Benzin und Strom senken, indem er mehr Öl- und Gasbohrungen sowie Elektrizitätskraftwerke bewilligt. Auch Harris spricht sich für die Vergabe neuer Ölförderlizenzen aus - will aber gleichzeitig erneuerbare Energien voranbringen. Wie stehen Harris und Trump zur Wirtschafts- und Außenpolitik, was planen sie für Verteidigung, Migranten und Frauen? Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Zahl der Toten in Spanien steigt auf mindestens 95Die Folgen der Unwetterkatastrophe werden immer dramatischer. Etwa 1200 Menschen sitzen noch in ihren Autos fest. Die Regionalregierung in Valencia ruft dazu auf, weiterhin keine Straßen zu benutzen, auch wenn der Regen nachlässt. Zum Artikel (SZ Plus)

Gefängnisskandal: JVA Gablingen im Visier der Folterkommission. Die Vorwürfe gegen das Augsburger Gefängnis verfestigen sich. Nun äußert sich auch die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter, die die Haftanstalt untersucht hat. Anwälte und Opposition nehmen Justizminister Eisenreich in den Blick. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Pokal: Überlegene Bayern schlagen Mainz 4:0Schon in der ersten Halbzeit gelingen den Münchnern vier Tore, besonders Musiala überragt mit drei eigenen Treffern. In Sachen Tempo und Technik ist die Überlegenheit der Bayern gegenüber Mainz frappierend. Zum Artikel (SZ Plus)

