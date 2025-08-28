Fraktionsspitzen von Union und SPD diskutieren über ihre großen Baustellen. Bei ihrer zweitägigen Klausurtagung in Würzburg wollen sie von diesem Donnerstag an eine Art Neustart inszenieren. Bürgergeld, Rente und Richterwahlen werden die Koalition in den kommenden Monaten beschäftigen. Kanzler Merz hat einen „Herbst der Reformen“ angekündigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Commerzbank-Vorstand warnt vor Übernahme durch Unicredit. Die italienische Bank habe „augenscheinlich ein ureigenes Interesse an einem niedrigeren Aktienkurs der Commerzbank“, sagt Michael Kotzbauer, Vize-Chef der zweitgrößten deutschen Privatbank. Das sei sehr zum Nachteil der verbleibenden Aktionäre. Zudem sei Unicredit über ihre Tochter Hypovereinsbank ein direkter Wettbewerber in Deutschland, was „offensichtliche Interessenkonflikte“ mit sich bringe. Zum Interview (SZ Plus)

Schulkinder im Gottesdienst erschossen – viele Menschen verletzt. Beim Start des neuen Schuljahrs feuert ein Schütze in Minneapolis durch ein Kirchenfenster nahe einer katholischen Schule. Er tötet zwei Kinder verletzt viele weitere und nimmt sich anschließend selbst das Leben. Ermittler sprechen von einem möglichen Hassverbrechen. Zum Artikel

Schwere Kritik an Israel im UN-Sicherheitsrat. Alle Mitglieder außer den USA bezeichnen den Hunger im Gazastreifen als von Menschen verursacht. In einer gemeinsamen Erklärung von 14 Staaten heißt es mit Blick auf Israel, der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe sei nach dem humanitären Völkerrecht verboten. Israel weist die Kritik zurück und spricht von manipulierten Daten. Zum Liveblog

Selenskij schickt Unterhändler nach New York. Präsidialamtschef Jermak und Ex-Verteidigungsminister Umjerow sollen am Freitag mit Vertretern der US-Regierung sprechen. Russlands Militär überzieht die Ukraine in der Nacht erneut großflächig mit Luftangriffen. Zum Liveblog

FC Bayern zittert sich in Wiesbaden in die zweite Pokalrunde. Gegen den Drittligisten verspielen die Münchner in der zweiten Halbzeit eine 2:0-Führung innerhalb von sechs Minuten. Dann verschießt Stürmer Kane auch noch einen Elfmeter. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit rettet er den Rekordpokalsieger mit einem Kopfball zum 2:3 in die nächste Runde. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen