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SZ am AbendNachrichten vom 13. April 2026

Lesezeit: 1 Min.

Péter Magyar spricht am Tag eins nach dem Wahlsieg zu den Medien in Budapest.
Péter Magyar spricht am Tag eins nach dem Wahlsieg zu den Medien in Budapest. Denes Erdos/AP

Was heute wichtig war.

Von Katja Guttmann

Wahlen in Ungarn

Péter Magyar ist Europäer, aber ein schwieriger Partner. In Brüssel feiert man die Abwahl Viktor Orbáns – und verspricht sich viel vom Wahlsieger. Doch einfach wird es auch mit ihm nicht. Sein erster Prüfstein: der EU-Kredit für die Ukraine, den Orbán blockiert hat. Zum Artikel

Magyar plant seine erste Auslandsreise nach Warschau. Es ist eine Solidaritätsbekundung an die Regierung des polnischen Ministerpräsident Tusk, ein Bekenntnis zur EU und gleichzeitig eine Ansage an einen gemeinsamen politischen Gegner: die rechtsnationale PiS-Partei, die Orbán im Wahlkampf unterstützt hatte. Zum Artikel

Was heute wichtig war

Die Koalition beschließt Entlastungen und Reformen. Benzinpreise, Krankenkassen, Einkommensteuer, Verbrenner-Aus: Die Koalition hat mehrere Großreformen „angepackt“. So soll Sprit vorübergehend um 17 Cent je Liter billiger werden. Zum Artikel

Trumps Seeblockade kann die Benzinpreise weiter nach oben treiben. US-Präsident Donald Trump will die Straße von Hormus schließen. Damit soll Iran ökonomisch getroffen werden. Aber das Öl fehlt dann auch auf den Weltmärkten. Zum Artikel

Der Papst lässt sich vom Zorn des US-Präsidenten nicht beeindrucken. Auf nie gehörte Weise beleidigt und attackiert Trump Leo XIV. wegen dessen Forderungen nach Frieden. Das Kirchenoberhaupt reagiert so gelassen wie entschlossen. Auch italienische Politiker stehen dem Pontifex zur Seite. Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig wird

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