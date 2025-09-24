Trump greift in UN-Rede Europa an. Der US-Präsident prügelt in einer knapp einstündigen Rekordrede vor der UN-Vollversammlung auf die Vereinten Nationen und die EU ein. Seine Kritik an der deutschen Migrations- und Energiepolitik verbindet er mit einem ausdrücklichen Lob über die schwarze-rote Regierung. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump befürwortet Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Luftraum. Das sagt der US-Präsident während eines Treffens mit Selenskij auf Anfrage einer Journalistin. Zuletzt ist es mehrfach zu gefährlichen Situationen im Luftraum von EU- und Nato-Staaten gekommen. Zum Liveblog über die US-Regierung

Bundessozialgericht entscheidet über Samuel Kochs Klage. 15 Jahre ist es her, dass Samuel Koch bei „Wetten, dass …?“ dramatisch stürzte. Jetzt verhandelt das Bundessozialgericht über eine Versicherungsklage des Querschnittsgelähmten. Die Frage ist, ob sein Salto ein Arbeitsunfall war, obwohl er nicht beim ZDF angestellt war. Mit einem Urteil wird noch für Mittwoch gerechnet. Zum Artikel

Afghanen aus Aufnahmeprogramm fliegen nach Deutschland. Obwohl das Aufnahmeprogramm gestoppt wurde, dürfen einige Afghanen nach Deutschland reisen. Es soll sich dabei um ehemalige Ortskräfte und andere Menschen handeln, die in ihrer Heimat besonders gefährdet sind. Zum Liveblog über die Bundespolitik

Millionen Menschen von extremer Wasserknappheit bedroht. Im Mittelmeerraum, in Südafrika und in Teilen Nordamerikas droht das Wasser in manchen Städten schon in wenigen Jahren auszugehen, warnen Forscher. Selbst mit einer radikalen Minderung der Treibhausgase lasse sich das Problem nicht mehr aus der Welt schaffen, sondern höchstens mindern. Städte müssten sich dringend besser auf Wasserknappheit vorbereiten. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig ist