Zum Hauptinhalt springen

SZ am MorgenNachrichten des Tages – die Übersicht für Eilige

Lesezeit: 1 Min.

US-Präsident Donald Trump bei den Vereinten Nationen.
US-Präsident Donald Trump bei den Vereinten Nationen. (Foto: Brendan Smialowski/afp)

Was wichtig ist und wird.

von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Trump greift in UN-Rede Europa an. Der US-Präsident prügelt in einer knapp einstündigen Rekordrede vor der UN-Vollversammlung auf die Vereinten Nationen und die EU ein. Seine Kritik an der deutschen Migrations- und Energiepolitik verbindet er mit einem ausdrücklichen Lob über die schwarze-rote Regierung. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump befürwortet Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Luftraum. Das sagt der US-Präsident während eines Treffens mit Selenskij auf Anfrage einer Journalistin. Zuletzt ist es mehrfach zu gefährlichen Situationen im Luftraum von EU- und Nato-Staaten gekommen. Zum Liveblog über die US-Regierung

  • LIVEBLOG Krieg in der Ukraine: Selenskij lobt Trump nach Aussagen zu möglichen Rückeroberungen

Bundessozialgericht entscheidet über Samuel Kochs Klage. 15 Jahre ist es her, dass Samuel Koch bei „Wetten, dass …?“ dramatisch stürzte. Jetzt verhandelt das Bundessozialgericht über eine Versicherungsklage des Querschnittsgelähmten. Die Frage ist, ob sein Salto ein Arbeitsunfall war, obwohl er nicht beim ZDF angestellt war. Mit einem Urteil wird noch für Mittwoch gerechnet. Zum Artikel

Afghanen aus Aufnahmeprogramm fliegen nach Deutschland. Obwohl das Aufnahmeprogramm gestoppt wurde, dürfen einige Afghanen nach Deutschland reisen. Es soll sich dabei um ehemalige Ortskräfte und andere Menschen handeln, die in ihrer Heimat besonders gefährdet sind. Zum Liveblog über die Bundespolitik

Millionen Menschen von extremer Wasserknappheit bedroht. Im Mittelmeerraum, in Südafrika und in Teilen Nordamerikas droht das Wasser in manchen Städten schon in wenigen Jahren auszugehen, warnen Forscher. Selbst mit einer radikalen Minderung der Treibhausgase lasse sich das Problem nicht mehr aus der Welt schaffen, sondern höchstens mindern. Städte müssten sich dringend besser auf Wasserknappheit vorbereiten. Zum Artikel

Was sonst noch wichtig ist

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite