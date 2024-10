Israelische Truppen beschießen in Libanon Hauptquartier der UN-Mission Unifil. Nach Darstellung der Vereinten Nationen sollen mindestens zwei UN-Soldaten verletzt worden sein. Ein Panzer der israelischen Armee habe einen UN-Beobachtungsposten direkt getroffen. Zum Beschuss kam es in Nakura im südlichen Grenzgebiet. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Südkoreanische Schriftstellerin Han Kang erhält Literaturnobelpreis. Das gibt die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Die Autorin werde ausgezeichnet "für ihre intensive poetische Prosa, die sich historischen Traumata stellt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens offenlegt". Han Kang gilt als wichtigste literarische Stimme Südkoreas. Zum Artikel (SZ Plus)

Hurrikan "Milton" sorgt für Tornados, Sturzfluten und starke Regenfälle in Florida. Menschen können nur zusehen, wie ihr Hab und Gut zerstört wird. Millionen haben keinen Strom mehr, Straßen sind überflutet. Auch wenn sich der Sturm inzwischen auf die niedrigste Stufe 1 abgeschwächt hat, warnen die Behörden weiterhin vor Starkregen und heftigen Winden. Zum Artikel (SZ Plus)

Keine Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen vor der Bundestagswahl. Die SPD-Fraktion im Bundestag legt sich fest: Sie will das staatliche Handeln während der Pandemie vorerst nicht untersuchen lassen. Die FDP hatte einen Untersuchungsausschuss oder eine Enquete-Kommission ins Spiel gebracht, sieht aber besonders bei der SPD wenig Interesse an einer Aufklärung. Zum Artikel (SZ Plus)

Tennisprofi Rafael Nadal kündigt Karriereende an. Der Spanier ist einer der erfolgreichsten Spieler der Tennisgeschichte. Er gewann 22 Grand-Slam-Titel und war 209 Wochen die Nummer eins der Weltrangliste. Die Davis-Cup-Finalrunde vom 19. bis 24. November in Malaga wird das letzte Turnier des 38-Jährigen sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war