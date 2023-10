EXKLUSIV Studie ermittelt erstmals die Zufriedenheit der Deutschen. Singles sind unzufriedener als Menschen, die in einer Beziehung leben, eine höhere Bildung steigert die Zufriedenheit: Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie zum subjektiven Wohlbefinden der Menschen, die das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung veröffentlicht hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Medienberichte: Vorerst keine "Taurus"-Lieferung in die Ukraine. Seit Monaten fordert die Ukraine von Deutschland die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, um russische Stellungen weit hinter der Frontlinie angreifen zu können. Medienberichten zufolge soll nun klar sein, dass die Bundesregierung den Wunsch des von Russland angegriffenen Landes vorerst nicht erfüllen wird. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Zum Ukraine-Liveblog

AfD-Parteichef Chrupalla in Klinik eingeliefert. Der AfD-Bundesvorsitzende ist am Rande einer Wahlkampfkundgebung in Ingolstadt in ein Krankenhaus gebracht worden. Seinem Büro zufolge werde er dort intensivmedizinisch überwacht, er sei den Umständen entsprechend stabil und ansprechbar. Die Polizei ermittelt. Zum Artikel

Fifa vergibt WM 2030 an sechs Länder auf drei Kontinenten. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 wird in Südamerika eröffnet und anschließend in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen. Das Eröffnungsspiel soll dabei in Uruguay stattfinden, zwei weitere Partien in Argentinien und Paraguay. Zum Artikel

Reaktionen auf die Fifa-Entscheidung: Glückseligkeit bei den ausrichtenden Verbänden - Kritik von Fußball-Fans (SZ Plus)

Vereinte Nationen rüsten sich für neues Klimaabkommen. Ende November findet der nächste internationale Klimagipfel in Dubai statt. Dafür legt das zuständige UN-Sekretariat nun erste Bausteine vor. Ziel ist es, die 2015 in Paris getroffenen Verabredungen zu konkretisieren. Soll das Ziel, das globale Temperaturplus auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, in Reichweite bleiben, dann müssten die weltweiten Emissionen sich zwischen 2025 und 2030 nahezu halbieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Mangel an Alternativen könnte Faeser im Amt halten. Gestartet als große Hoffnung, droht der SPD-Politikerin am Sonntag in Hessen ein Debakel. Faeser hat einen schwierigen Wahlkampf hinter sich, außerdem musste sie die Doppelbelastung aus Kabinettsamt und Spitzenkandidatur schultern. Im Falle einer Niederlage will sie Innenministerin in Berlin bleiben. Das könnte gelingen, denn Kanzler Scholz hat vermutlich niemanden zur Verfügung, der Faeser ohne Weiteres gleichwertig ersetzen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

RB Leipzig verliert gegen Manchester City. In der Champions-League-Partie unterliegen die Sachsen dem Titelverteidiger aus England mit 1:3. In der ersten Halbzeit ist das Team von Guardiola erdrückend dominant. In der zweiten Hälfte werden die Leipziger zwar besser, können aber die erste Hälfte kaum noch aufwiegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Zwei Spiele, null Tore: Dortmund steht nach einem 0:0 gegen Mailand unter Druck

Weitere wichtige Themen:

Nach Zustimmung zur EU-Asylreform: Grünen-Basis rebelliert gegen Parteiführung

Kfz-Versicherung: Für Autofahrer wird es 2024 viel teurer (SZ Plus)

Busunglück in Venedig: Laut Medienberichten drei Deutsche unter den Todesopfern