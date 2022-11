"Früher war ich ein Gegner von Waffenlieferungen." Der Ministerpräsident des Landes Thüringen, Bodo Ramelow (Die Linke), in der Staatskanzlei in Erfurt.

Von Katja Guttmann und Philipp Saul

EXKLUSIV Ramelow für deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Thüringens Ministerpräsident stellt sich mit seiner Aussage erneut gegen die Beschlusslage seiner Linkspartei. "Früher war ich ein Gegner von Waffenlieferungen", sagt der 66-Jährige, ergänzt aber: "Jeder, der angegriffen wird, hat das Recht, sich zu verteidigen." Der Druck auf Putin müsse wachsen, sagt Ramelow und greift auch seine Parteikollegin Wagenknecht an, unter anderem für deren Argument, die Wirtschaftssanktionen der Bundesregierung würden in Deutschland mehr Schaden verursachen als in Russland. Das sei wahrheitswidrig. Zum Interview (SZ Plus)

LNG-Terminals werden 3,5 Milliarden Euro teurer als geplant. Sie gelten als unverzichtbar für die Gasversorgung in Deutschland, nun aber steigen die Kosten für die Flüssigerdgas-Terminals drastisch. Insgesamt sind derzeit nach Angaben des Wirtschaftsministeriums etwa 6,56 Milliarden Euro an Haushaltsmitteln vorgesehen. Zum Energie-Liveblog

Chinesische Staatsmedien greifen Baerbock an. Bundeskanzler Scholz wird als Garant für Kontinuität in den Beziehungen dargestellt, die Außenministerin hingegen scharf kritisiert. Grund ist offenbar der Entwurf des Auswärtigen Amtes für eine neue China-Strategie. Darin wird Peking vorgeworfen, eine zunehmend aggressivere Außenpolitik zu betreiben. Der Umgang mit China müsse sich verändern. Zum Artikel (SZ Plus)

Asthma-Inzidenz bei Kindern ist deutlich gesunken. Der Corona-Lockdown hatte einen unerwarteten Effekt: Es gab bei Kindern fast ein Drittel weniger Asthma-Diagnosen. Womöglich spielen Erkältungserreger eine größere Rolle bei der Entstehung dieses Leidens als gedacht. Zum Artikel (SZ Plus)

"Hansi, jetzt zeig ich dir den besten Spieler, der auf dem Campus rumläuft!". Der Trainer-Veteran Gerland reist als Experte für besondere Aufgaben zur WM - auf ausdrücklichen Wunsch von Cheftrainer Flick. Im DFB-Kader begegnet er Spielern, die er früh erkannt und empfohlen hat. Ein nostalgisches Gespräch über zeitlose Werte, den niederländischen Trainer van Gaal und Fußballspielen mit Mumps. Zum Interview (SZ Plus)

Iran tritt gegen England an. Das Nationalteam steht bei der WM wegen der Frauenrechts-Proteste in der Heimat besonders im Fokus. Das Mullah-Regime will es für sich vereinnahmen, die Demonstranten hoffen auf eine Geste der Unterstützung. Zum Artikel (SZ Plus)

