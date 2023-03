Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Weltfrauentag: SPD fordert härtere Strafen für "Femizid". Wird eine Frau getötet, weil sie eine Frau ist, müsse dies künftig als Femizid anerkannt und regelmäßig als Mord aus niedrigen Beweggründen bestraft werden, fordern SPD-Rechtspolitiker aus Bund und Ländern. Zum Artikel

Kitastreik: Die Not mit der Kinderbetreuung. An diesem Mittwoch gehen in mehreren Regionen Deutschlands viele Erzieherinnen und Beschäftigte von Kitas in den Ausstand. Sie fordern 10,5 Prozent mehr Gehalt. Und die Eltern wünschen sich eine gesicherte Betreuung, um geregelt arbeiten zu können. Zum Artikel

Georgien: Heftige Proteste gegen Agentengesetz in Tiflis. Das georgische Parlament bringt eine umstrittene Regelung auf den Weg, wodurch offiziell Geldflüsse aus dem Ausland offengelegt werden sollen. Kritiker befürchten, dass die georgische Bestimmung nach dem Vorbild eines ähnlich lautenden Gesetzes in Russland wirken könnte. Tausende Menschen gehen deshalb auf die Straße. Die Präsidentin des Landes will ihr Veto einlegen, das kann aber überstimmt werden. Zum Artikel

Berlin: Koalitionsgespräche mit der CDU sind in der SPD umstritten. Während vor den am Donnerstag beginnenden Verhandlungen bereits an der Aufteilung der Senatsposten gearbeitet wird, regt sich bei den Berliner Jusos und in einigen SPD-Kreisverbänden Widerstand gegen ein schwarz-rotes Bündnis. Viele in der Partei halten CDU-Chef Wegner wegen dessen Haltung zu innerer Sicherheit und Migration als Regierenden Bürgermeister für untragbar. Zum Artikel

"Letzte Generation": Kommunen gehen Kompromisse mit den Klimaaktivisten ein. Wir unterstützen eure Ziele, ihr hört auf mit dem Kleben. So einen Deal haben jetzt mehrere Bürgermeister mit der "Letzten Generation" gemacht - zum Beispiel im hessischen Marburg. In den Städten, in denen es neuerdings Frieden gibt, fehlt der "Letzten Generation" jetzt ihr wichtigstes Druckmittel: die Blockade als Aufmerksamkeitsgenerator. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball: Dortmund scheidet im Champions-League-Achtelfinale aus. Der Tabellenzweite der Bundesliga unterliegt dem FC Chelsea mit 0:2 - und gibt den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel aus der Hand. Dabei haben die Dortmunder zunächst Glück, dass Chelsea einige gute Chancen in den ersten zehn Minuten nicht verwandeln kann. Doch ein nach einer Video-Entscheidung wiederholter Elfmeter und der daraus resultierende Treffer von Havertz besiegelen das Aus der Borussia. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Offenbar neue Hinweise zu Nord-Stream-Explosionen. Die New York Times berichtete, nach Angaben anonymer Quellen im Regierungsapparat in Washington hätten die USA Indizien dafür zusammengetragen, dass eine proukrainische Gruppe hinter der Sabotage im September 2022 steckt. Unklar bleibt, um welche Art von Hinweisen es sich handelt und wie beweiskräftig sie tatsächlich sind. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Amnesty International fordert am Frauentag Solidarität mit Ukrainerinnen

Bachmut: Eine Stadt wird zum "Fleischwolf". Der brutale Abnutzungskampf um die Stadt im Donbass dauert länger als die Schlacht um Stalingrad. Nun könnte Bachmut fallen. Trotzdem ist die Belagerung ein Desaster für Putin - und für die Ukraine könnte die Niederlage zum Sieg werden. Zum Artikel