Überraschend reiste Recep Tayyip Erdoğan nach der Stimmabgabe in Istanbul nach Ankara. Eigentlich war erwartet worden, dass er in Istanbul bleiben würde.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Nach 20 Jahren an der Macht steht Erdoğan vor einer Stichwahl. In der Türkei sind etwa 95 Prozent der Urnen ausgezählt - und weder der amtierende Präsident noch sein Herausforderer Kılıçdaroğlu haben die nötige Mehrheit für einen Sieg. Wenn das so bleibt, fällt die Entscheidung in zwei Wochen. Nach Einschätzung der Wahlbehörde sind Parlaments- und Präsidentenwahl ohne größere Probleme abgelaufen, auch wenn an mehreren Orten Zwischenfälle gemeldet wurden. Zum Artikel

"Verlasst nicht die Urnen. Ihr werdet sehen, es lohnt sich". Unterschiedliche Zahlen zu den Wahlergebnissen, ein Präsidentenbesuch in Ankara und ein Video aus der Küche des Herausforderers: So lief der Schlussspurt der türkischen Präsidentschaftswahl, der zu einem Auszähl-Krimi wurde. Zum Artikel (SZ Plus)

Grünen-Chef räumt nach Bremen-Wahl Fehler der Bundespartei ein. Das relativ schwache Ergebnis von 13 Prozent sei aber keine Klatsche für Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck, sagt Omid Nouripour. SPD und Linke im Bundestag mahnen an, die Energiewende sozial zu flankieren. Zum Artikel

Irgendjemand muss ja Bürgermeister werden. In der Talkrunde bei Anne Will geht es um die Wahl in Bremen. Außerdem streiten die Grünen-Vorsitzende Lang und CDU-Generalsekretär Czaja über den "Heizungshammer". Es freut sich ein Dritter: SPD-Chef Klingbeil. Zur TV-Kritik (SZ Plus)

Zahlreiche Antibiotika für Kinder fehlen. Axoxicillin und Penicillin werden üblicherweise bei Mandel- und Mittelohrentzündungen oder Harnwegsinfekten verordnet - gerade auch bei Kindern. Doch derzeit sind die Arzneien nur schwer zu bekommen. Das belastet nicht nur Familien, es kann auch zur Entstehung multiresistenter Bakterien führen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Künftig werden für alle Warensendungen Zölle fällig. Bisher kann man Sendungen mit einem Warenwert von weniger als 150 Euro ohne Zoll-Gebühren in die EU verschicken. Das soll sich bald ändern. Die Europäische Kommission plant eine große Reform und will eine neue Behörde gründen. Das Ziel: ein besserer Überblick darüber, welche Waren in die Union gelangen. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußball: Leipzig siegt in der 96. Minute. Lange steht es im Bundesliga-Spiel zwischen Leipzig und Bremen 0:0. Doch dann folgt eine wilde Schlussphase inklusive Rückstand für RB, zwei aberkannten Toren und einem späten Doppelschlag. Am Ende steht es 2:1. Zum Artikel

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Bericht: Wagner-Chef wollte russische Stellungen verraten. Prigoschin habe der Ukraine entsprechende Informationen angeboten, diese habe aber abgelehnt, schreibt die Washington Post unter Berufung auf US-Geheimdienstdokumente. Das von russischen Truppen kontrollierte Donezk soll von Hunderten Artilleriegranaten und Geschossen aus Mehrfachraketenwerfern getroffen worden sein. Präsident Selenskij besucht Paris - Frankreich stellt neue Militärhilfe in Aussicht. Zum Liveblog

Russische Regierung wirbt um Freiwillige für die Armee. Überall in Moskau hängen Plakate mit Aufrufen, sich den Streitkräften anzuschließen. Die Zeiten, in denen der Kreml den Krieg aus dem Alltag heraushalten wollte, scheinen vorbei zu sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen