Von Julia Hippert

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Von der Leyen: Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine "so lange durchhalten wie nötig". Die Kommissionspräsidentin hat den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagen, bis 2027 weitere 50 Milliarden Euro für den Wiederaufbau der Ukraine bereitzustellen. Es gehe um ein "starkes politisches Signal", sagte sie der SZ. Die EU und Großbritannien wollen zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine auch beschlagnahmte russische Vermögenswerte verwenden - trotz juristischer Schwierigkeiten. Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Zwölf Stunden in Polen. Bisher war es nur ein Gerücht, jetzt bestätigt die Danziger Staatsanwaltschaft: Die Crew der Andromeda, die den Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ausgeführt haben könnte, machte nicht nur in Deutschland und Dänemark Station. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Chancen auf ein Überleben in vermisstem Tauchboot schwinden. Während mit immer mehr Schiffen, Flugzeugen und Geräten nach der Titan gesucht wird, dürfte der Sauerstoff für die fünf Menschen an Bord knapp werden. Ein kanadisches Flugzeug will Klopfgeräusche aus dem Meer empfangen haben. Ob sie von dem vermissten U-Boot und dessen Besatzung kommen, ist unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG vorerst gescheitert. Das weitere Vorgehen will die Gewerkschaft am Donnerstag beraten. Der nächste Streik bei der Bahn ist damit wahrscheinlich, möglicherweise schon in den kommenden Tagen oder Wochen. Zum Artikel

Prozess gegen Bolsonaro beginnt. Vor dem Obersten Wahlgericht des Landes geht es um die Frage, ob der frühere brasilianische Präsident in seiner Zeit als Staatschef seine Macht missbraucht hat, um das Wahlverfahren des Landes infrage zu stellen. Im Falle einer Verurteilung könnte Bolsonaro für bis zu acht Jahre von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden. Ein Urteil wird bereits gegen Ende des Monats erwartet. Zum Artikel (SZ Plus)

Taiwan: Studie berechnet Wirkung möglicher Sanktionsszenarien gegen China. Seit Monaten diskutieren Politiker weltweit die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs Chinas auf Taiwan und darüber, wie man einen solchen verhindern oder ihm im Ernstfall begegnen sollte. Eine neue Studie rechnet mögliche Sanktionsszenarien des Westens durch. Ergebnis: Die Verwerfungen für die Weltwirtschaft im Falle strenger Sanktionen wären gewaltig. Zum Artikel

Bundesregierung beschließt Reform des Straßenverkehrsgesetzes. Damit wird die Einführung von Tempolimits, Sonderspuren für umweltfreundliche Autos und Anwohnerparken erleichtert. Das kurze Gesetz gilt als eine kleine Revolution. Denn es ermöglicht den Städten und Bundesländern künftig, die Prioritäten in der Verkehrspolitik je nach lokalen Bedürfnissen zu verschieben. Die Grünen loben Verkehrsminister Wissing (FDP) dafür, Umweltschützern geht die Reform nicht weit genug. Zum Artikel

Theodor-Wolff-Preis vergeben. Die mit insgesamt 30 000 Euro dotierte Ehrung war in fünf Kategorien ausgeschrieben und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im deutschen Journalismus. Auch eine Redakteurin und ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung sind unter den Ausgezeichneten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: