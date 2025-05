Alles zum Krieg in der Ukraine

Türkei: Ukraine-Verhandlungen sollen an diesem Freitag beginnen. Geplant seien trilaterale Gespräche zwischen den USA, der Ukraine und der Türkei sowie zwischen Russland, der Ukraine und der Türkei, so Quellen des Außenministeriums in Ankara. Die US-Delegation werde von Außenminister Rubio angeführt. Weder Putin noch Selenskij nehmen am Treffen teil.