Die Arbeit ist schwer bei der Müllabfuhr in der Region Hannover. Die Bezahlung sei aber schlecht, das findet Verdi. Die Gewerkschaft droht nun Streiks an.

Von Leopold Zaak

EXKLUSIV Verdi-Chef droht mit Streiks von Erzieherinnen und Müllwerkern. Frank Werneke will für die Beschäftigten wegen der Inflation 10,5 Prozent mehr Gehalt rausholen. Die Arbeitgeberseite argumentiert, das könne sie sich nicht leisten. Werneke sagt: "Es dampft und brodelt im öffentlichen Dienst. Die Leute haben das Gefühl, verheizt zu werden." Zum Interview (SZ Plus)

Nächste Verspätung beim 49-Euro-Ticket droht. Eigentlich sollte es längst da sein. Jetzt steht auch der Starttermin 1. Mai auf der Kippe. Damit der Verkauf rechtzeitig beginnen kann, müsste Verkehrsminister Wissing wohl noch in diesem Monat einen Gesetzesentwurf präsentieren. Das Verkehrsministerium und die Länder geben sich gegenseitig die Schuld. Zum Artikel

Baerbock: Würden Leopard-Lieferungen anderer Länder nicht blockieren. Die Bundesaußenministerin sagt, Deutschland sei bisher nicht um eine Freigabe gebeten worden. Sollte das passieren, werde man einer Lieferung der Kampfpanzer "nicht im Wege stehen." Der ukrainische Präsident Selenskij will entschlossen gegen Korruption in seinem Land vorgehen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EU-Außenminister beraten über neue Sanktionen gegen Iran. Die iranische Opposition fordert von den Diplomaten, die Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Doch in Brüssel scheut man sich. Rechtliche Hürden verlangen, dass für einen solchen Schritt, in einem der Mitgliedsstaaten gegen die Truppe ermittelt werden muss. Hinzu kommt: Mittlerweile ist die Garde zur mächtigsten Institution des Landes aufgestiegen. Zum Artikel

Bidens Stabschef will seinen Posten im Weißen Haus aufgeben. Der Nachfolger von Ron Klain soll Jeff Zients heißen. Außerdem wurde am Wochenende bekannt, dass im Privathaus des US-Präsidenten in Delaware weitere Papiere gefunden wurden, die als geheim eingestuft sind. Zum Artikel

